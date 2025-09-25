提陳其邁下令六龜溫泉街「淨空」 周軒：地方政府有沒有用心一看便知

馬太鞍溪堰塞湖潰決造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖的壩頂湖水23日溢流，造成光復鄉市區淹水災情慘重，由於外界質疑花蓮縣政府救災不力，花蓮縣府表示，因為此次新創「垂直避難」，讓很多人自認家中夠安全。政治工作者周軒指出，花蓮縣府114年的水災危險潛勢計劃，裡面對於「疏散撤離」的定義，就有提到「垂直避難」的概念，並提及過往高雄市長陳其邁的應對經驗做比較，並說「地方政府有沒有用心，一看便知」。

周軒貼出防災中心9月21日的新聞稿內容：「中央災害應變中心指出，依據模擬堰塞湖溢流後可能洪峰及淹水情形，已提供花蓮縣政府及3個公所向民眾宣導可行避難方式，包括房屋只有一層樓者，建議離開現地依親或前往收容安置場所；房屋為鋼筋混凝土2層樓以上堅固建築，可考慮依據地勢採取往2樓以上進行垂直避難。」

周軒解釋，房屋只有一層的，請你離開現地；房屋有兩層以上的，可以考慮去2樓以上垂直避難。周軒強調：「沒有人說一定得怎樣，重點是『可行、安全』，這些都要依賴地方政府的人力去判斷，不是嗎？」

周軒以高雄市長陳其邁8月下令六龜區寶來溫泉街「淨空」做為案例，表示當時陳其邁下「淨空令」全員撤離，違者將開罰25萬元，當時也是各種抱怨，說市長鴨霸、擾民，媒體很多也都這樣寫。周軒引述當時陳其邁所言：「考量鄰近溫泉街的荖濃溪對岸有大規模崩塌風險，雖未發布土石流黃色警戒，但萬一發生崩塌，將會影響荖濃溪水路，水流可能溢流寶來市區引發危險，市府才會要求民眾撤離到地勢較高的處所。」

周軒表示：「看到了嗎，高雄市政府在土石流黃色警戒都還沒發佈之前，就直接預先啟動撤離了。地方政府有沒有用心，一看便知。」

至於「垂直撤離」是不是新名詞，周軒提到，他找到一份花蓮縣政府114年3月的水災危險潛勢計劃，裡面對於「疏散撤離」的定義為「疏散撤離係指居民自住處平面疏散撤離至指定安全避難所、親友家，或垂直疏散至自家或同樓層2樓以上之安全處所」。周軒直言：「看起來花蓮縣政府也不是第一天知道『垂直避難』是什麼。」

