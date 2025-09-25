柯文哲出庭前繞場握手小草 被問「屁股好點沒」笑而未答

前民眾黨主席柯文哲今天再度出庭，抵台北地院時和現場聲援的支持者「小草」握手致意。（記者廖振輝攝）

2025/09/25 10:00

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案，今（25）日傳喚共同被告、威京集團主席沈慶京作證，釐清行賄被告柯文哲1710萬元過程。上午9時許，柯文哲抵達台北地院，下車後被圍在紅龍兩側的小草爭先要握手，不斷喊叫「阿北走這裡」！柯文哲在原地愣了幾秒，開始從左到右繞場，一一向支持者握手致意後才進入法院。

「屁股有沒有好一點？」面對媒體詢問，柯文哲僅舉起手微笑致意，隨即在幕僚陪伴下，快步進入法庭。

請繼續往下閱讀...

檢調查出，沈慶京曾經密會前台北市長、前民眾黨主席柯文哲15次。其中10次是在柯台北市長任內，甚至有3次直接在市長室一對一，柯還去過陶朱隱園4次，更一舉戳破柯文哲去年8月29日「買商辦」記者會上所稱只去過陶朱隱園1次的說詞。柯、沈密會究竟談什麼？預期將是今日詰問重點。

去年8月29日，北檢聲押沈慶京、台北市議員應曉薇，柯文哲同日在民眾黨開記者會，說明報帳風波與購買商辦事件，媒體問柯是否去過沈慶京的陶朱隱園接待所唱歌？柯文哲回稱：「我從來不會否認認識沈慶京，財團老闆也是市民，去唱歌？有！選後他請過我一次，他看我沒選上，要慰勞一下，就那一次。」

但北檢起訴書指出，柯文哲於第2任市長任內，自2019年7月至2022年12月24日卸任前，曾10度密會沈慶京，其中6次是柯赴威京集團總部、3次在台北市長室、1次在陶朱隱園；卸任後，2023年10月至2024年3月間，與沈慶京密會5次，其中3次是柯前往威京總部，2次在陶朱隱園。15次密會都是由柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜安排。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法