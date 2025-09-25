卓伯源：自己從基層出身 國民黨要從基層救起

國民黨主席候選人卓伯源今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。（「千秋萬事」節目提供）

2025/09/25 09:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人卓伯源今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，他要讓民眾知道，國民黨必須改革，要在既有的醬缸文化與互相攻訐的文化中，重新建立新秩序，他並強調，擔任黨主席要有全面的能力，可以辯論、協調整合，有領導統御及豐富的行政經驗，自己從基層出身，了解基層問題，現在的國民黨基層組織已經極度弱化，他知道如何解決問題，而且國民黨要從基層救起。

談到日前「中天新聞」舉辦國民黨主席候選人辯論會，沒有邀請他參加，憤而前往電視台抗議，卓伯源表示，這件事情讓他忍無可忍，「中天新聞」違背公平原則，把2位黨主席候選人擋在外面，他的訴求得到許多民眾支持，還有人建議提告，但他不做考慮，只是要提醒「中天新聞」，作法違背社會公益與選舉公平，他並強調，雖然這是一次錯誤，但也不能抹殺「中天新聞」在監督政府的貢獻。

對於主持人提醒，媒體只是商業機構，按照商業機制做選擇，沒有義務邀請所有候選人，卓伯源不以為然，強調「中天新聞」的看板寫得很清楚，就是國民黨主席辯論，會讓大家以為那場辯論會是國民黨辦的，應該讓所有合格的候選人參加，「中天新聞」沒有經過國民黨的同意授權，怎麼可以辦國民黨主席辯論？「媒體絕對不能操控政治人物」。

主持人問，未來要如何逆勢突圍？卓說，對於起跑點因為媒體的刻意篩選，造成不公平，他就只能當成逆增上緣。

