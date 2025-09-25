葉耀元：台灣須靠美抗中 唯一在2強權下保有主權

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

2025/09/25 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普23日前往聯合國大會發表演說，但川普、第一夫人梅蘭妮亞踏上聯合國總部的手扶梯，才沒多遠就突然停止運轉，隨後川普發表演說時提詞機又發生故障。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，若搞懂結構現實主義的說法，就能知道跟著美國走去對抗中國，是唯一可以讓台灣在2大強權競爭的條件之下保有自己主權的方式。其他事情我們當然該做就做，但維繫跟美國的關係，是決定台灣未來的重要命脈。

葉耀元今於「葉教授的國際事務學院」臉書粉專發文提及，作為國際關係學者，他是一個結構現實主義者。用白話文講，就是我們認為國際之間的互動是依照國與國之間的權力結構體系來決定的，然後我們對於國際組織、外交途徑、國際法與國際條約等等到底能給國際現實帶來多大的改變，基本上是採取懷疑的態度。換句話說，能解決國際糾紛的人，大抵不會是這些國際組織，而是強權透過改變權力結構來解決紛爭。

葉耀元指出，在一般的社會裡面，不管你把組織訂立的再明確，任何遊戲規則總是還會有漏洞，更不要說那些不遵照遊戲規則走的玩家了。國際社會是一個無政府狀態，所以根本沒有人「盯著你」或「強迫你」要接受這些組織的限制。講白了，你會遵守國際法或是積極參與國際組織，基本上都是因為你自己的「國家利益」才會去參與。而這些國際組織就是提供一個平台，讓多數國家一起找到一個大家都能同意的利益基準點來合作，世貿組織（WTO）就一個最好的例子，因為可以在少部分的犧牲之下極大化策略國外市場。

可是當這些國際組織不再適用於你的國家利益，甚至是他們的存在危害到你所認定的國家利益的時候，這些國際組織的存在就會變的極其礙眼，尤其是對強權來說。更不要提，某些強權（如中國）還會在背後透過自身的影響力來改變這些國際組織內部的會員國的行為，以極大化自己在組織中的地位。

這就為什麼川普去聯合國演講的時候，手扶梯壞掉、提詞機壞掉這些事情，看起來真的是非常的可笑。不管你今天支不支持川普，都很難去理解一個「在美國土地上的聯合國去整這塊土地的總統」這種行為。同時間，中國宣布放棄WTO發展中國家的條件，「不過就是因為WTO現在根本就無法影響大局，才在那邊喊喊看有沒有其他國家要來跟中國做貿易，畢竟中國經濟真的是差到不行啊」。

葉耀元指出，對於台灣來說，因為我們根本沒辦法正常的參與這些有中國在背後影響的國際組織，所以舉步維艱。當然任何實質的參與或是交朋友的外交行為，都還是要被鼓勵。但如果搞懂結構現實主義的說法，就會知道跟著美國走去對抗中國，是唯一可以讓台灣在2大強權競爭的條件之下保有自己主權的方式。其他事情我們當然該做就做，但維繫跟美國的關係，是決定台灣未來的重要命脈。

