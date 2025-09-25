韓國瑜率團訪日啟程 感謝立委超越黨派為外交打拚

立法院長韓國瑜（中）25日率跨黨派立委團赴日訪問、推動國會外交，登機前揮手道別。（記者張嘉明攝）

2025/09/25 09:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天（25日）上午率團訪日，他在行前記者會表示，「日華懇談會」已多次來邀請國會交流，但因前一陣子大罷免因素始終無法成行，現在終於告一段落，感謝三黨立委超越黨派、不分彼此，為國家的外交也為國家的顏面來打拚，希望日本之行能夠收穫滿滿。

韓國瑜表示，立法院這次前往日本參加國會與國會之間的外交交流，主要有三個目的。第一，日本國會裡面最大的團體日華懇談會已多次來邀請中華民國立法院前往做國會交流，因為前一陣子台灣政治環境紛紛擾擾，再加上一個大罷免，我們始終沒辦法成行，這一次也算是告一段落，三個黨團也就欣然接受。

韓國瑜表示，他是中華民國立法院院長也兼日台之間國會交流與聯誼會的會長 ，所以就請三個黨團一起參加，希望跟日本國會的交流，大家可以交換一些意見。

韓國瑜表示，第二，許多東京、大阪的華僑熱情邀請，我們的文化就是有一個濃得化不開的家鄉情誼，很多華僑人在異鄉、心在家鄉，華僑來多次來表示 也希望跟國內的立法委員情感交流，所以這次我們在東京、大阪都會有僑界的好朋友共聚一堂。

韓國瑜接著表示，第三，大阪博覽會 即將落幕，從1851年至今170年來，萬國博覽會就是整個人類對科技、人文各方面最高的一個展示跟藝術的表現。台灣館在大阪有非常卓越亮眼的表現，我們也去幫台灣館打氣加油，同時他山之石可以借鏡，我們也看看其他國家的展示是如何可以取決最好的精華帶回國內； 這次台灣館因為表現非常傑出耀眼，在大阪博覽會之後會整個遷移到台灣，我們也去幫館內所有的工作夥伴打氣加油。

針對以上三個訪日目的，韓國瑜說，希望這次能夠收到非常好的一個交流，他要特別感謝立法院副院長江啟臣、祕書長周萬來以及三個政黨所有的立法委員。我們超越黨派、不分彼此為國家的外交也為國家的顏面來打拚，希望日本之行能夠收穫滿滿。

