從馬太鞍溪堤防工程揪出細節 溫朗東：難怪傅崐萁要先下手為強......

溫朗東提到，現場的「馬太鞍溪疏濬工程」標案的評審之一，就是民政處長明良臻，且施工廠商「長富營造」也是劣跡斑斑，溫直言：「難怪傅崐萁要先下手為強，找卓榮泰開刀。」（圖擷取自陳財能臉書）

2025/09/25 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖的壩頂湖水23日溢流，造成光復鄉市區淹水災情慘重，由於馬太鞍溪南岸堤防地勢較低，加上2家砂石場有堤防缺口，造成南岸大淹水。名嘴溫朗東提到，現場的「馬太鞍溪疏濬工程」標案的評審之一就是民政處長明良臻，且施工廠商「長富營造」也是劣跡斑斑，溫直言：「難怪傅崐萁要先下手為強，找卓榮泰開刀。」

溫朗東25日在臉書發文引述本報報導，提到「光復鄉民劉先生說，馬太鞍溪南岸的光復堤防、光復1號堤防、光復2號堤防中間有兩個大缺口，分別有2家砂石場，雖河川分署有預先布置水泥鼎塊、太空包，但是大自然的力量實在太可怕，推測大水應該從堤防缺口灌入光復街上。」

溫朗東提到，早在9月6日，台灣東社發言人陳財能就到現場場勘，發現缺口已存在，並拍下現場施工看板，「馬太鞍溪疏濬工程」是由花蓮縣政府民政處公共造產科負責。溫朗東表示，他查證後發現，配合傅崐萁查水表的民政處長明良臻，名列此標案的五位評審之一；除此之外，疏濬工程兩光到看板上面的完工日期民國年跟西元年還不一樣，一個寫116年8月19日完工，另一個寫2025年8月19日完工。

溫朗東指出，此工程的承包商「長富營造」也是惡跡斑斑，在2005年時，跟長富營造競爭標案的廠商被砸玻璃，被「長富營造蘇小姐」要求打電話給「阿強」，阿強恫嚇廠商，叫廠商工程不要亂標；同年長富營造透過圍標手法，得標「玉東圳二支線等改善工程」。在2011年，長富營造參與圍標，讓其他廠商得標工程，長富營造被緩起訴，但涉案多人被貪汙治罪條例定罪。

溫朗東質疑，「大水從缺口灌入光復街」、「明良臻」、「長富營造」等要素，難怪傅崐萁要先下手為強找卓榮泰開刀，溫強調：「這是傅崐萁心虛、引戰、模糊焦點的惡質手法。」最後溫朗東也說：「傅崐萁與徐榛蔚在此案的角色，呼之欲出。法律責任尚待調查，政治責任已經無可避免。」

