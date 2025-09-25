獨家》柯文哲競總幫木可付3千萬? 與陳智菡私訊揭2人知情侵占

民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立法院黨團主任陳智菡對話曝光，2人早知情木可公司涉侵占政治獻金。（資料照）

2025/09/25 08:38

首次上稿 07:40

更新時間 08:38

〔記者陳彩玲／台北報導〕木可公司被查出使用柯競總支付成本的小物，進行「第三波募款小物」活動，甚至轉賣給其他商家，做無本生意，民眾黨立法院黨團主任陳智菡、被告柯文哲也早知情木可侵占政治獻金。本報調查，去年8月，陳智菡曾傳訊柯文哲，「那3千多萬，有部分（甚至全部），都是競總幫木可付成本，木可再拿去賣」，柯則回覆「如果東西還在苗栗倉庫，可以解釋是買來要用。」

請繼續往下閱讀...

檢調調查，第一波、第二波捐款小物的成本是柯競總支付，但剩餘的庫存卻被柯文哲、李文宗、李文娟擅自挪用，於2023年6月19日、同年9月13日、同年11月3日，賣給匯鉎公司、台灣創新產業策進協會、誼山精機公司，分別收取19萬9590元、4萬5000元、20萬元，共計44萬4590元。

但該筆44萬餘元款項，原本應該歸屬競選總部，最後卻落入木可公司帳戶，也就是小物由柯競總買單，讓木可做無本生意。另外，還有一部分柯競總支付成本的剩餘小物，則被擅自挪用於2023年9月27日「第三波募款換小物」，在「木可好店」網路商店上被拿來進行募款。

由於木可帳目繁雜，內帳又疑似被銷毀，難以追出確切金額。去年8月30日，檢廉在民眾黨主席辦公室查扣被撕碎的紙條，上頭有柯文哲手摘筆記，「木可內帳有無洩漏？帳本？自我檢查」；另李文宗於8月11日，曾傳訊指示胞妹、木可公司掛名負責人李文娟，「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」。

因此，柯競總究竟用了多少政治獻金買小物，讓木可公司在網路上販售，做無本生意，難以計算出明確數字。不過，去年8月木可公司帳戶爆出疑雲期間，陳智菡和柯文哲曾互傳訊息，似乎有跡可循。

本報調查，去年8月23日，陳智菡用Line傳訊給柯文哲表示，「有一件事要做好心理準備，今天于文（前民眾黨發言人戴于文）去問了內帳以及進出貨單，競總付錢向木可購買的，也就是那3千多萬，有部分（甚至全部），都是競總幫木可付成本，木可再拿去賣，進帳也是留在木可，商品可能都是他們自己拿來賣。」

當時柯文哲回應，「如果這些東西都還在苗栗的倉庫裡面，那還可以解釋是我們買來要用。」、「于文先調查清楚，禮拜天下午再來處理」。

陳智菡訊息中提及的3千多萬元，究竟如何計算，以及公益侵占的金額是否還藏有黑數，因內帳已被銷毀，難以追查，恐怕只有陳智菡、柯文哲，以及負責財務的李文宗、李文娟兄妹知道真相。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法