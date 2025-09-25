災民逃生全身汙泥！沈伯洋協調12台沐浴機 昨深夜進駐災區

民進黨立委沈伯洋協調沐浴機與台水水車因應。花蓮縣議員胡仁順提到，已有12台沐浴機在24日深夜進駐大進國小，對此表達感謝。（圖擷取自胡仁順臉書粉絲專頁）

2025/09/25 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰流，下游光復鄉災情慘重，許多在地居民雖及時逃生，但全身濕透、多有汙泥，考量到收容所缺乏水源及清潔設備，民進黨立委沈伯洋協調沐浴機與台水水車因應。花蓮縣議員胡仁順提到，已有12台沐浴機在24日深夜進駐大進國小，對此表達感謝。

沈伯洋昨晚10點在臉書發文表示，台灣的救災，不管是官方或民間都能很快就定位，而立委的責任，就是了解災民需求並協調部會。沈提到，這次災難情況和以往不同，清出的淤泥需要場地、疏散時來不及帶健保卡需有藥品協調機制、淨水場急需清理投藥，導致收容中心無法洗澡，已經立即協調沐浴車與台水水車因應。

沈伯洋指出，各縣市迅速出隊協助搜救、各團體也即時送物資，24日晚間已協調完物資與捐款對口，除了收容中心物資，接下來也會需要清理用的物資。沈伯洋提醒災民，接下來的時間務必要注意傷口感染，在國軍和環保單位處理主要幹道與巷弄淤積後，各家戶也會開始清理，各戶盤點災損會在清掃時同步進行。

胡仁順昨晚6點在臉書發文表示，希望能在災區引入沐浴車，而沈伯洋幫忙協調、調集沐浴車及水車。胡仁順提到，12台沐浴機在24日深夜10點進駐大進國小，「感謝在現場的督導、社會處科長協助，與國軍、自來水水車司機、南區服務處邱主任一起處理搭設工作」。

胡仁順說，預定25日早上會開始搭設工作，大家就可以好好地洗個澡。胡仁順最後也感謝地說：「謝謝大家，真的好感謝。雪中送炭、不分黨派全力協助，這就是天使的模樣。」

