為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓榮泰勘災與傅崐萁二度對嗆 行政院說明原委

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流，造成嚴重災情。行政院長卓榮泰昨（24）日勘災時，二度與立院國民黨團總召立委傅崐萁對嗆 ，現場火藥味十足。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流，造成嚴重災情。行政院長卓榮泰昨（24）日勘災時，二度與立院國民黨團總召立委傅崐萁對嗆 ，現場火藥味十足。（資料照）

    2025/09/25 06:41

    〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流，截至昨晚為止，造成14死、17人失聯。行政院長卓榮泰昨（24）日勘災時，二度與立院國民黨團總召立委傅崐萁對嗆，現場火藥味十足，對此，行政院發言人李慧芝昨晚表示，傅崐萁發言時，並未針對現階段災後處置提出任何建議，長時間偏離主題。

    卓揆昨於花蓮勘災心繫當時百餘失聯者，盼找出撤離計畫看起來有瑕疵的問題後，再進行研究、改進，並非要究責。卓揆與傅崐萁先在馬太鞍溪橋斷橋北端當場對槓，卓揆認為撤離有瑕疵，未料傅崐萁當場要行政院不要推諉責任，卓揆則是拍拍傅，不悅地怒回，「大家都在救」。

    隨後兩人於花蓮光復鄉前進協調所，聽取堰塞湖災害說明及災後處置再起衝突，傅繼續砲轟中央，卓揆打斷表示「現在首要處理問題，追究責任未來再談！」卓揆發言時，傅仍不斷干擾，卓揆則說，「如果縣長沒有發言的話......我們要到地方去！」「人民等的不是這一刻」，隨後轉身離開，中斷會議，雙方不歡而散。

    對此，李慧芝昨晚表示，卓揆於花蓮光復糖廠聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，席間傅崐萁發言時，並未針對現階段災後處置提出任何建議，長時間偏離主題，與會議目的並不相同。

    李慧芝說明，由於後續卓揆尚有其他勘災行程，且交通路途遙遠，因此卓揆在確認花蓮縣長徐榛蔚沒有要表達意見後，便結束會議，前往馬太鞍教會關懷災民收容情形，再轉往鳳林視察通信設施修復狀況。

    李慧芝轉述，卓揆再次強調，不論是中央或地方都有救災的責任，政府要共同扛起這個責任，人民才會有希望，但昨天的勘災，並不是追究責任的場合，而未來即使追究責任，也是為了避免未來犯下相同的錯誤，避免再犯而造成遺憾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播