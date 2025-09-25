卓榮泰勘災與傅崐萁二度對嗆 行政院說明原委

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流，造成嚴重災情。行政院長卓榮泰昨（24）日勘災時，二度與立院國民黨團總召立委傅崐萁對嗆 ，現場火藥味十足。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流，截至昨晚為止，造成14死、17人失聯。行政院長卓榮泰昨（24）日勘災時，二度與立院國民黨團總召立委傅崐萁對嗆，現場火藥味十足，對此，行政院發言人李慧芝昨晚表示，傅崐萁發言時，並未針對現階段災後處置提出任何建議，長時間偏離主題。

卓揆昨於花蓮勘災心繫當時百餘失聯者，盼找出撤離計畫看起來有瑕疵的問題後，再進行研究、改進，並非要究責。卓揆與傅崐萁先在馬太鞍溪橋斷橋北端當場對槓，卓揆認為撤離有瑕疵，未料傅崐萁當場要行政院不要推諉責任，卓揆則是拍拍傅，不悅地怒回，「大家都在救」。

隨後兩人於花蓮光復鄉前進協調所，聽取堰塞湖災害說明及災後處置再起衝突，傅繼續砲轟中央，卓揆打斷表示「現在首要處理問題，追究責任未來再談！」卓揆發言時，傅仍不斷干擾，卓揆則說，「如果縣長沒有發言的話......我們要到地方去！」「人民等的不是這一刻」，隨後轉身離開，中斷會議，雙方不歡而散。

對此，李慧芝昨晚表示，卓揆於花蓮光復糖廠聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，席間傅崐萁發言時，並未針對現階段災後處置提出任何建議，長時間偏離主題，與會議目的並不相同。

李慧芝說明，由於後續卓揆尚有其他勘災行程，且交通路途遙遠，因此卓揆在確認花蓮縣長徐榛蔚沒有要表達意見後，便結束會議，前往馬太鞍教會關懷災民收容情形，再轉往鳳林視察通信設施修復狀況。

李慧芝轉述，卓揆再次強調，不論是中央或地方都有救災的責任，政府要共同扛起這個責任，人民才會有希望，但昨天的勘災，並不是追究責任的場合，而未來即使追究責任，也是為了避免未來犯下相同的錯誤，避免再犯而造成遺憾。

