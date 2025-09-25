京華城案今傳喚沈慶京作證 柯沈15次密會成焦點

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/09/25 06:14

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案，今天傳喚共同被告、威京集團主席沈慶京作證，檢調查出沈慶京曾經密會前台北市長、前民眾黨主席柯文哲15次，其中10次是在柯台北市長任內，甚至有3次直接在市長室一對一，柯還去過陶朱隱園4次，更一舉戳破柯文哲去年8月29日「買商辦」記者會上所稱只去過陶朱隱園1次的說詞。柯、沈密會究竟談什麼？預期將是今日詰問重點。

去年8月29日，北檢聲押沈慶京、台北市議員應曉薇，柯文哲同日在民眾黨開記者會，說明報帳風波與購買商辦事件，媒體問柯是否去過沈慶京的陶朱隱園接待所唱歌？柯文哲回稱：「我從來不會否認認識沈慶京，財團老闆也是市民，去唱歌？有！選後他請過我一次，他看我沒選上，要慰勞一下，就那一次。」

但北檢起訴書指出，柯文哲於第2任市長任內，自2019年7月至2022年12月24日卸任前，曾10度密會沈慶京，其中6次是柯赴威京集團總部、3次在台北市長室、1次在陶朱隱園；卸任後，2023年10月至2024年3月間，與沈慶京密會5次，其中3次是柯前往威京總部，2次在陶朱隱園。15次密會都是由柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜安排。

柯市長任內的10次密會中，不乏敏感時機，2019年7月8日晚間，柯文哲與時任市政顧問李文宗，一同前往威京集團總部3樓，與沈慶京用餐長達2小時50分，當天正是北市府「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」舉辦第1次公開招標。

2020年2月18日，應曉薇帶著沈慶京到北市府拜會柯文哲，隨後到副市長彭振聲辦公室，彭看到沈慶京拿著柯文哲常吃的花生米，知悉2人剛從市長室出來，於是接待2人，應曉薇開口要彭振聲「幫忙」京華城樓地板面積，彭振聲拍桌駁斥「這違法的事，我不會做」。

2天後，2月20日上午10時多，時任鼎越開發董事長朱亞虎陪同沈慶京至市長室，柯、沈單獨會談約1小時，朱亞虎看到沈走出市長室時面露滿意微笑。19天後，3月10日應曉薇與柯文哲的第1次便當會，之後就有了京華城陳情案送都發局研議、轉都委會審議的事。3月23日威京集團即由朱亞虎主導，找7名幹部捐210萬元給民眾黨。

短短一個月的密集事件，讓原本還在和市府打行政訴訟的京華城案，情勢急轉直「上」，最終取得840%容積率，於2022年10月18日取得建照，隔天柯文哲出席動工典禮，是在場唯一政治人物，柯、沈交情不言可喻。

柯文哲與沈慶京密會15次時間、地點

