黑歷史太多！徐榛蔚自開賑災專戶PO文籲捐款被罵爆 火速刪文了

花蓮縣長徐榛蔚。（資料照）

2025/09/25 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，下游光復鄉災情慘重，花蓮縣長徐榛蔚24日傍晚在臉書PO文呼籲捐款，慘遭網友砲轟質疑，不少人都不相信善款捐給花蓮縣府會好好用在災民身上。疑似鄉民砲火太猛烈，徐榛蔚當晚就將原貼文下架。

徐榛蔚24日傍晚5點多在臉書發文，「馬太鞍溪堰塞湖潰堤重創光復鄉，鄉親的家園一度陷入泥濘與混亂，復原的道路仍在持續，榛蔚要向社會各界表達最深的感謝，許多朋友不僅關心，更希望透過實際行動支持災後重建。花蓮縣政府已開立賑災專戶，讓善心匯聚，成為守護花蓮的力量。每一份善心，都是陪伴受災鄉親走過難關的力量。榛蔚會與縣府團隊一起守護花蓮，攜手共度風雨，重建安全穩定的家園。」

請繼續往下閱讀...

貼文一出，大批網友湧入灌爆，當中大多數人都直言不要直接捐給花蓮縣府，因為「傅氏王朝」不會好好把善款用在災民身上，與其捐款不如捐物資，直接幫助災民，想捐錢也有其他管道。而網友之所以會有這類質疑，是因為傅崐萁夫婦把持下的花蓮，早就有類似黑歷史，和碩董事長童子賢先前也爆料捐了數千萬卻被縣府納為己有，縣府不但沒有把捐款正常分配，還會拿善款跟災民說「這些錢是縣長提供」，將功攬在自己身上。

疑似外界砲火太猛烈，本報24日晚間翻查徐榛蔚的臉書，已經找不到原本的貼文，但不清楚徐榛蔚口中由花蓮縣府開立的賑災專戶是否有在運作。不過行政院長卓榮泰已責成衛福部啟動財團法人賑災基金會公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，25日開始接受捐款，提供匯款、LINE Pay、四大超商、外匯等管道，勸募期間為期1個月。

相關新聞：

花蓮縣長徐榛蔚PO文籲捐款 鄉民挖黑歷史轟：確定錢會給災民？

中央9/25啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法