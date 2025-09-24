堰塞湖溢流釀死傷是誰不作為？周軒秀證據 直指花蓮縣府恐犯這1罪

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創下游的光復鄉。（記者羅沛德攝）

2025/09/24 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕受樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮降下超大豪雨，馬太鞍溪堰塞湖23日提前溢流，重創下游的光復鄉，已知14人罹難。各界關注救災進度之際，傅崐萁和整個國民黨卻忙著甩鍋卸責，中央也提出反擊，據悉檢方已分案向中央和花蓮縣府函調相關資料，調查全案有無人為過失。政治工作者周軒24日晚間曬出樺加沙颱風應變中心於週日（21日）發布的新聞稿，整理出重點，直指花蓮縣府恐涉犯「公務員廢弛職務釀成災害罪」！

周軒24日晚在臉書PO出樺加沙颱風應變中心在9月21日晚上9點半發布的新聞稿，「重點一，中央災害應變中心針對光復、鳳林、萬榮3個鄉鎮，已依據專業團隊最新情資，預劃紅色警戒區域共1800戶。重點二， 21日當天已提供花蓮縣政府及3個公所盤點實際人數，包括籍在人不在、外地返鄉者等。重點三，這份在921晚上發布的新聞稿，還先預告了『隔天』922，農業部林保署會在上午7時發布『紅色警戒』，由縣府與公所執行預防性疏散撤離工作，如果房子只有一樓的，建議離開現地，房子有2樓以上的，往2樓以上垂直避難。」

「重點四，（新聞稿）告訴我們經過專家評估，馬太鞍堰塞湖地處偏遠、無道路可通達，且壩體土石鬆軟、周邊持續崩塌，還需考量颱風、豪雨及地震風險，皆使機具進場施工困難且具高度危險性，在汛期中短時間內以工程手段處理是『不可行』的。重點五，請花蓮縣政府及3個公所研擬警戒區疏散撤離計畫。重點六，很貼心的想到花蓮縣政府及3個公所進行撤離人數增加之問題，還請國軍及替代役管理中心預劃增派兵力協助執行，後續將依縣政府盤點需要支援情形，全力支援。」

周軒接著說：「然後我們看到現況是什麼？找到的14位罹難者，全部都是在劃定的強制疏散範圍被發現的。你知道嗎？依據《災害防救法》第24條規定，地方政府具有強制撤離權責，中央已經提供具體資訊，地方政府必須按照災害風險採取不同措施，如果居民無法從1樓撤離到2樓，地方政府就應該進行強制撤離，若地方政府遲不作為，恐將涉犯公務員廢弛職務釀災罪。這就是為什麼現在行政院要啟動調查的原因。」

