外交民團提升台南國際能見度 明年計劃開拓非洲多哥姐妹會

中華民國國民外交協會（PTPI）台南市會，在中秋節前邀請駐我國的多國外交、經貿人員舉行聯歡晚會，促進國際民間交流。（記者王俊忠攝）

2025/09/24 22:40

〔記者王俊忠／台南報導〕長期致力推動國民外交的中華民國國民外交協會（PTPI）台南市會，在中秋節前邀請駐我國的多國外交、經貿人員舉行聯歡晚會。該會繼在去年與亞美尼亞國首都葉里溫PTPI分會締結姐妹會後，明年計劃拓展到非洲多哥（Togo）分會締結南市會的第4個姐妹會，擴大全球民間外交的實質影響力。

國民外交協會台南市會目前有蒙古烏蘭巴托姐妹會與韓國蔚山市姐妹會及亞美尼亞國首都葉里溫分會等3個姐妹會，平時保持往訪、交流的熱度。

今年，國民外交協會台南市會在台南晶英酒店舉行中秋外賓聯歡晚會，除了台南市長黃偉哲外，府會多位官員、中央、地方民代、外交部NGO執行長江振瑋、外交部雲嘉南辦事處長曾榮傑、成大醫學院前院長沈延盛教授出席。

外國駐台使節有邦交國馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾女士、美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖、菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞女士、泰國貿易經濟辦事處勞工處長陳燦榮等多人同歡。

國民外交協會台南市會長張富全醫師表示，外交協會台南市會是國內少數自許宏願、群策群力為國為民任勞任怨、活動力有勁的優質國際民間志工社團（團員人數約170餘名）之一。成立近50年來自掏腰包購買會館、設置會務人員，幫政府完成許多民間外交實際事務，值得肯定，未來需要國人持續鼓勵與支持、參與。

張富全認為，持續與駐台外交使節、經貿人員互動，可充裕國民外交的實質活動並提升台南在國際舞台的能見度、知名度；相對的也提供外國人士從台南的角度看台灣，感受對台灣與地方不同的視野與見解。

長期致力推動國民外交的中華民國國民外交協會（PTPI）台南市會，明年計劃拓展到非洲多哥（Togo）分會締結南市會的第4個姐妹會。（記者王俊忠攝）

