馬太鞍堰塞湖溢流釀死傷是人禍 許美華：真的是政治照妖鏡

馬太鞍溪堰塞湖溢流，下游的光復鄉大淹水。（民眾提供）

2025/09/25 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕受到樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮降下超大豪雨，馬太鞍溪堰塞湖23日提前溢流，重創下游的光復鄉，造成14人罹難，一度有上百人失聯。反紫光奇遊團成員許美華直言，此次溢流災禍之所以釀成死傷，完全就是人禍！

許美華24日晚間在臉書發文，「花蓮光復鄉災情慘重，罹難者全在強制撤離區，再回頭去看事發之前36小時，中央政府九次急催花蓮縣政府強制撤離的時間軸，真的會讓人憤怒！這不是天災，這是人禍！馬太鞍堰塞湖因為颱風環流暴雨溢流，這是天災。但是，因為花蓮縣政府沒有確實做好撤離，造成花蓮光復鄉已經14人往生、一度上百人失聯，這是人禍！」

她接著說：「強制撤離，就是地方政府的責任，這次的無辜人命，都要算在花蓮縣政府的頭上。當然，最應該負起行政及政治責任的人，就是前一天還在韓國，被內政部長劉世芳一通電話叫回來的花蓮縣長徐榛蔚。連某親中統媒說，光復鄉當地居民說，沒有人叫他們撤離……某報如果還有媒體良知，應該去追問花蓮縣政府相關部門，為什麼必須被強制撤離的居民，竟然會沒有收到通知？」

「徐榛蔚今天去殯儀館慰問家屬，被光復鄉災民怒嗆『沒人通知撤離』，應該也無話可說吧？然後，徐榛蔚老公、花蓮立委傅崐萁還出來講幹話，質疑中央為何不比照過去南投堰塞湖爆破處置，說『爆破就解決了』，是想打烏賊戰轉移地方政府被究責的焦點嗎？對水利工程這個專業領域，傅崐萁是懂個P！」

「還好，也是國民黨籍的水利工程專家、前內政部長李鴻源出來受訪，立刻打臉傅崐萁。李鴻源說，2週前內政部長劉世芳就請他組團隊監測，估算滿水位溢流和潰壩影響。他直言，『堰塞湖量體實在太大，不可能透過炸藥爆破，唯一能做的就是引流』。昨天堰塞湖溢流、部分決堤，水勢就已經如此驚人，傅崐萁還敢信口開河說『爆破就解決了』，還好他不是做決策的人，不然慘劇數字不知還要再加多少倍。」

最後許美華表示，「民眾黨主席黃國昌，一無意外的繼續叫賴清德出來負責，完全不敢檢討造成這次人禍最該負責的花蓮縣政府，還有關鍵人物，也就是掌管花蓮地方政府的徐榛蔚、傅崐萁夫妻檔。一場天災引發的人禍，真的是個政治照妖鏡，映照出多少沒有良知的政治人物，你們都該下地獄！」

馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

