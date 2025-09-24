馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案明展開 卓揆捐1個月薪水

行政院長卓榮泰已即責成衛福部啟動財團法人賑災基金會公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，專戶將在25日開始接受捐款，卓揆並捐出一個月薪水。（行政院提供）

2025/09/24 22:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）發生溢流，受災慘重，行政院長卓榮泰已即責成衛福部啟動財團法人賑災基金會公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，專戶將在明（25）日開始接受捐款，希望透過災害救助的精神，結合國內外民間力量，共同助力災區復原。

此外，行政院發言人李慧芝表示，卓揆也會捐出一個月的薪水，希望政府與民間、中央與地方一起合力，協助受災居民重新回到日常生活，重建家園。

李慧芝表示，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，嚴重影響光復、萬榮及鳳林地區居民的生命財產安全，今（24）日卓榮泰前往馬太鞍溪勘災後，便指示前進協調所整合部會協助地方災後重建的工作，包括環境以及通訊、住宅都要盡速復原。

李慧芝表示，卓揆在結束今天的花蓮勘災行程後，也立即責成衛福部啟動財團法人賑災基金會公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，專戶將在明天開始接受捐款，希望透過災害救助的精神，結合國內外民間力量，共同助力災區復原。

【帳戶資訊】

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

