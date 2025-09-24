綠委群組對話外流 王定宇退群：真相只對造謠者有殺傷力

民進黨團內部群組對話外流。（取自蔡正元臉書）

2025/09/24 21:59

〔記者李文馨／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，媒體及前立委蔡正元披露立法院民進黨團群組對話，包括民進黨立委王定宇建議行政院及民進黨中央釋出花蓮縣政府疏散不力的「殺傷力消息」，而綠營內部群組內容被流出，也引發黨內議論。王定宇今天下午5時40分退出該群組，並在晚間發文還原始末，強調「真相只有對造謠者有殺傷力」。

據流出的對話內容顯示，王定宇在群組中向行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇提議，可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員後續接著反擊。王並上傳一張光復鄉14名罹難者的位置圖，並指出他們全都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，「公所落實執行不力難辭其咎」。

民進黨立委林淑芬提醒，應講出這14名死者在哪一村，比較具體，前一天農業部就通知地方政府要撤離該村住戶，結果縣政府沒有完整撤離，導致死亡人數眾多。

民進黨立委蔡易餘則逆風表示，「人民現在不想看中央和地方在人命關天還在互打，也許我們展現聖母病一點，用責備語氣唸自己人怎麼通報應該撤離再多次一點，如果有危險應該每個小時都重複、不斷的要求花蓮縣政府⋯」。

對於群組截圖外流，民進黨團幹事長鍾佳濱說，黨團救災三原則是「中央進駐、地方互助、黨部支援」，救災最關鍵，政治口水也應該放一邊，重建家園最要緊；現在當務之急是提供災區最大的重建能量，包括物資、媒體都是重要的量能，輿論紛紛擾擾不是災民樂見的事情，天佑花蓮。不過，約莫在下午5時40分左右，王定宇退出群組。

王定宇晚間在社群平台表示，他感謝Mr.柯學先生製作真相的圖卡，讓大家看到傅崐萁在幹的事，「真相只對造謠者有殺傷力！」

他說明，明明事前9次通知縣政府盡速撤離危險區居民，花蓮縣政府輕忽中央9次提醒撤離，導致不幸罹難的都是在撤離區的，人命的損傷明明是可以避免。結果出國的沒做事的，一回來就大鬧救災，想甩鍋。他強調，「點出這才是真相，點出事實才是為了花蓮人不捨，真相只有對造謠者有殺傷力！」

