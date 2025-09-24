綠營群組對話外流！要府院反擊花蓮縣府圖卡是他做的 本人曝心聲

民進黨立院黨團24日召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一 」記者會，會中為花蓮受災罹難者默哀。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）發生溢流釀慘重災情，民進黨立委王定宇遭爆在綠營黨團群組發布圖卡，大意是建議黨中央和行政院釋出花蓮縣府疏散不力的「殺傷力消息」，藍白支持者得知後群起撻伐。粉專「Mr.柯學先生」今（24日）晚跳出來坦承王定宇分享的圖卡是他製作，本意是要反擊國民黨的謠言，同時他也對民進黨內部群組可能存在內鬼一事感到痛心。

前立委蔡正元及部分媒體今天披露民進黨團群組對話，可以看到王定宇丟出「柯學先生」製作的圖卡，圖卡內容為「花蓮災情慘重已14人（更新至17人）罹難。林保局表示9月21日至23日，已通報花蓮縣政府9次，昨天上午7時更發布紅色警戒，並建議花蓮縣府強制撤離當地民眾……花蓮縣政府會不會太扯？」

由於花蓮立委傅崐萁乃至整個國民黨急著甩鍋給中央，王定宇丟出該圖卡建議黨內同志效仿，以圖卡這種簡單明瞭的方式，透過媒體、第三方釋出澄清且具「殺傷力」的消息，以利友軍、黨籍委員和政務人員反擊。但該對話截圖曝光後，被藍白砲轟是在藉災情進行政治攻擊。

對此，民進黨團澄清，內容是討論救災狀況及釐清謠言，絕非為了打擊花蓮縣政府，相關報導刻意掐頭去尾、扭曲原意。而王定宇也在晚間發文還原始末，表示自己已經退出該群組，同時強調他分享的圖卡所說的都是真相，「明明事前9次通知縣政府盡速撤離危險區居民，花蓮縣政府輕忽中央9次提醒撤離，導致不幸罹難的都是在撤離區的，人命的損傷明明是可以避免。結果出國的沒做事的，一回來就大鬧救災，想甩鍋。點出這才是真相，點出事實這才是為了花蓮人不捨，真相只有對造謠者有殺傷力！」

而「柯學先生」今晚也在臉書PO文，「今天做了一張圖，幫林保局澄清其實這段時間有警示花蓮縣府，花蓮縣府卻無作為。王定宇委員抓了我的圖放在立委與府院的群組，建議怎麼反擊國民黨的謠言。卻被裡面成員截圖外流，可怕的點在於，從這些截圖看來，這裡面的成員除了民進黨立委就是府院高層，卻外流給藍媒大作新聞，什麼動機？我不知道？我很痛心，身為民進黨的忠實支持者，在層級如此高的群組內，居然有這種內鬼，為了我不知道的私心親痛仇快，民進黨裡的許多人，或許已經不是我們想的樣子，但現階段，別無選擇。」

