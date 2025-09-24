台東消防支援光復團隊2天協助70災民撤離 饒慶鈴親赴打氣

台東支援光復救災團隊今天持續協助搜尋撤離災民。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/24 21:17

〔記者黃明堂／台東報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成嚴重淹水。台東縣政府救災團隊支援後，已連續2天不間斷地執行救災任務。縣長饒慶鈴下午由台東縣消防局局長管建興、台東消防大隊大隊長林信宏等人陪同，親自前往花蓮縣光復鄉前進指揮所，慰問不眠不休的台東縣支援救災同仁。

饒慶鈴感謝大家在第一時間趕赴光復災區，全力投入救援。經過一夜努力，成功救出許多受困民眾，也特別感謝水中運動協會及台灣緊急救難總隊的協助。她並說，馬太鞍溪堰塞湖所造成的災情，嚴重影響當地居民生活，台東縣義不容辭地派出救災團隊及相關救災資源，她代表台東縣民感謝所有投入救災的同仁。

台東縣政府救災團隊於今早8時許，經各縣市帶隊官會議決議，接受任務分配，兵分兩路針對光復鄉學士街、中學街、中山路一帶執行搜救任務。從9月23日截至今24日，台東救援團隊已執行搜索70處、協助撤離70人、就地避難88人。下午經行政院工作會報及各縣市帶隊官會議後，花蓮縣政府委請台東縣救災團隊協助執行林森路、武昌街、中山路三段等處所的搜救任務。目前搜救行動持續進行中。

