挺進重災區！民進黨成立前進指揮所 媒合資源協助花蓮救災

2025/09/24 20:19

〔記者陳政宇／台北報導〕颱風樺加沙重創花蓮，民進黨發言人吳崢今（24日）表示，中央黨部和花蓮縣黨公職攜手合作，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，全力協助災區，希望能讓鄉親獲得最立即的幫忙與支援，協助災民早日度過難關，恢復正常生活。

吳崢晚間指出，民進黨「媒合資源協助救災前進指揮所」已正式上線，歡迎社會熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，指揮所會協助募集分配物資，另有設5處災情聯絡站，以利民眾災情聯繫通報並提供協助，歡迎各界一起提供救災物資。

民進黨說明，媒合資源協助救災前進指揮所地點在花蓮縣光復鄉大全村中山路一段82巷24號，聯絡人谷暮哈就0967-005-582、Lamen張慧姬 0903-010-458。

花蓮災情聯絡站包括，民進黨花蓮縣黨部03-8359030；立委沈伯洋服務處03-8577881；議員張美慧服務處03-8338939；議員胡仁順服務處03-8322191；議員林則葹服務處03-8539100。

此外，銜命進駐花蓮的民進黨組織部主任張志豪則透過社群平台說，挺進重災區，終於找到落腳處，感謝民主前輩、資深黨員林大哥提供自己住家做為前進指揮所，包括住處內都可供支援志工行政作業。

