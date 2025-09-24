顧立雄主持國軍災害應變會議 要求主動支援地方政府

國防部長顧立雄24日傍晚主持國軍災害應變中心管制會議，要求各作戰區主動支援地方政府、說明可調派兵力。（國防部提供）

2025/09/24 19:54

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部長顧立雄今（24）日傍晚主持「國軍災害應變中心」管制會議，除聽取各作戰區與相關單位簡報，並關心救災任務規劃，要求在確保人員安全前提下，主動支援地方政府，協助受災民眾早日回復正常生活。

軍媒報導，國防部今天傍晚召開應變中心管制會議，由編組人員及前進救災指揮所，針對颱風災損及救援工作進行報告。顧立雄在會中肯定各部隊即時完成整備部署，並於災情發生後迅速投入救援；顧立雄並指導相關單位，應主動向地方政府說明，除已投入的兵力機具外，國軍在營區內仍備有可調派兵力，只要地方有需求，可立即規劃派遣，以提升整體救援效能。

顧立雄指出，目前第四作戰區及陸戰隊指揮部已調派工兵機具及操作人員跨區增援，各單位應注意機動安全及官兵照顧，各級部隊長也應持續關懷家中受災的弟兄姐妹，了解災損狀況、關懷輔導，落實照顧。

顧立雄強調，國軍將秉持「人飢己飢、苦民所苦」精神，集中兵力，以最短時間投入，使民眾能盡快恢復正常生活。

