群組對話建議用「殺傷力消息」打擊花蓮縣府？民進黨團：扭曲原意

立法院民進黨團今召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一」記者會，會前首先哀悼罹難者。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 19:36

〔記者陳政宇／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，媒體及前立委蔡正元披露立法院民進黨團群組對話，包括建議行政院及民進黨中央釋出花蓮縣政府疏散不力的「殺傷力消息」。不過，民進黨團澄清，內容是討論救災狀況及釐清謠言，絕非為了打擊花蓮縣政府，相關報導刻意掐頭去尾、扭曲原意。

據流出的對話內容顯示，民進黨立委王定宇在群組中，向行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇提議，可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員後續接著反擊。王並上傳一張光復鄉14名罹難者的位置圖，並指出他們全都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，「公所落實執行不力難辭其咎」。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委林淑芬也提醒，應講出這14名死者在哪一村，比較具體，前一天農業部就通知地方政府要撤離該村住戶，結果縣政府沒有完整撤離，導致死亡人數眾多。民進黨立委蔡易餘則認為，人民現在不想看中央和地方人命關天還在互打，「也許我們展現聖母病一點，用責備語氣唸自己人怎麼通報應該撤離不再多次一點」。

對此，民進黨團書記長陳培瑜接受本報訪問時說明，經她回顧截圖及報導內容，當時大家在討論救災第一線的狀況，以及釐清關於災情的網路謠言，例如農業部是否耽擱、或是判斷失誤，以及內政部劃定的撤離範圍等；但相關報導刻意掐頭去尾及下標，扭曲大家討論事情的原意。

陳培瑜強調，民進黨團絕非為了打擊花蓮縣政府，而是依據事實在討論；至於縣政府在救災工作上是否有疏失，「他們自己心知肚明」。

對於群組截圖外流，陳培瑜認為，黨團內部或許仍有一些問題需要討論，但不管是誰基於什麼原因及心態流出，絕對不是現在最重要的事情；目前民進黨團、行政院、中央黨部及總統府的定調都非常一致，亦即「救災優先、救人優先」，不該再噴政治口水戰。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，民進黨團救災三原則是「中央進駐、地方互助、黨部支援」，救災最關鍵，政治口水也應該放一邊，重建家園最要緊，現在當務之急是提供災區最大的重建能量，包括物資、媒體都是重要的量能，輿論紛紛擾擾不是災民樂見的事情，天佑花蓮。

