中市議會戰普發5萬亂鬥！綠議員助理控推擠辱罵 藍反嗆：違規進議場

台中市議會朝野議員為市府普發現金5萬案亂成一團，國民黨議員與民進黨助理爆發衝突。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/24 20:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會民進黨團提案要求市府普發5萬，今天討論，朝野激烈攻防，國民黨議員與民進黨議員助理爆發衝突，民進黨助理指控李中推人，還跟陳政顯罵助理，要求李中、陳政顯1天內公開道歉，否則採取法律行動。國民黨團回應，議會日前已決議「非議員本人（含助理），不得參與議員在議場內的任何活動」，但今天事件發生起源於民進黨助理未遵循議事規範的行為。

市議會則說，已修改內規要求市議會召開大會時，議員的助理不得進入議場，今天會向議員報告。

民進黨全體議員助理下午發出聯合聲明，市議會開會過程，一名民進黨籍市議員助理，依規定換證進入議場，記錄自己服務議員的發言，卻遭國民黨團書記長李中強力推擠、並遭陳政顯議員以言語恐嚇，此舉除了是對個別助理人身安全的威脅，更是議員以權勢欺壓助理工作權的行為，議員身為民意代表，理應尊重議會制度與同仁，而非以權勢欺壓助理。不論是推擠、辱罵或威脅，都不應出現在民主殿堂；助理們要求李中、陳政顯一日內公開道歉，否則將採取法律行動。

國民黨黨團則說，在9月15日時，民進黨議員在大會議程時集體衝到議事廳前方的答詢台，許多民進黨助理也在其中導致推擠，恐衍生危險，議會決議「非議員本人（含助理），不得參與議員在議場內的任何活動」，該會議記錄已於9月16日經大會確認，並於9月18日函送全體議員，而今日上午，民進黨議員再度在議事廳有大動作，許多民進黨議員衝向答詢台前方，依照規定，此時助理不能隨之進入答詢台前方位置，國民黨議員助理全部都遵守該規定、未進入該區域，但民進黨許多助理未遵循規定、仍跑到答詢台前方，才會造成這起事件。

