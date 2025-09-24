光復鄉受重創 在地議員列災後7大問題 疾呼募集行動沐浴車

花蓮光復鄉災情慘重。（圖翻攝自胡仁順臉書）

2025/09/24 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）發生溢流，洪水淹沒下游的光復鄉，災情慘重，外界關注救災狀況。民進黨在地議員胡仁順今（24日）晚透過社群整理目前災區遇到的問題和救援進度，並疾呼引介「行動沐浴車」，讓災民可以好好洗個澡。

胡仁順今晚在臉書發文指出，「阿順和團隊、市民代表歐彥志、民進黨花蓮縣黨部今天一早就挺進光復災區，我分享幾個今天看到的問題。第一個是救援，從昨天到現在，服務處接到不下百個焦急尋找家人的訊息，我們一一回報給現場救援人力後逐漸排除。今天上午後，剩下佛祖街、敦厚路一帶還有民眾在找家人，加上一件我們親身遇到的離奇事件，我真的拜託縣府，趕快救援佛祖街一帶吧！我手上還有好多佛祖街的找人訊息，我不是專業救援單位很難深入佛祖街…真的好擔心！」

「第二個是為何沒有建立資訊平台？光復有非常多災民都是獨居長輩，遇水患後失聯、找不到人，在外地的親友找不到人，焦急萬分！為什麼無法建立公開資訊平台，讓民眾清楚知道哪個收容所收容哪些災民，讓焦急的家人可以找到親人？建立資訊平台這麼困難嗎？」

「第三個是物資平台，資訊平台也可供物資捐贈使用，太多民眾不知道要送物資去哪裡、缺哪些物資，作為避難所的大進國小現場被類似的物資和大量的災民塞爆，工作人員疲於奔命，一團混亂。第四和第五的問題是有關避難所，應將臥床的、傷病的和健康的民眾分開收容，以便提供醫療協助，也是對災民的尊重；大進國小沒有水、沒有可以簡單清潔的地方、甚至無法沖馬桶，民眾無法清洗、害怕如廁、老人家身上味道強烈，很多人待不住……我相信其他避難所也是差不多的狀況。」

「第六個是沒有協調鄰近鄉鎮協助收容災民，讓災民擠爆光復的收容所，這看起來不會是兩三天可以解決的，鄰近的瑞穗、玉里物資容易獲得、可收容的地點也不少，為什麼不協調？第七個是大家在吵的究責問題，當然要檢討究責！我也獲知很多搜救、撤離的問題，都非常非常嚴重！我未來會一項項提出。而現在先完成救人工作、讓災民可以比較舒服的待在收容所、協調好物資需求、討論他們的生活可以如何重建，應該是比較急迫的工作吧！今天罵人的、吼叫的……吵架要現在吵嗎？災民情何以堪？」

胡仁順接著透露，國軍已為了救災進駐非常多軍人，也有出動重機械，今早就開始著手清淤工作。另外，民進黨也有媒合資源設立救災前進指揮所，地點位於光復鄉大全村中山路一段82巷24號，主要任務為救災物資募集及分配，還有災情聯繫通報、提供協助等，胡仁順也附上相關單位和聯絡人的電話。

最後胡仁順疾呼募集行動沐浴車，「在白沙屯媽祖遶境時看過行動沐浴車，不知道有朋友可以幫忙引介嗎？我們的災民真的很需要沖個熱水澡啊！以上可以馬上做的，為免縣府各局處推來推去，我都已經提供給花蓮縣府秘書長饒忠，接下來就待縣府的作為了。」

