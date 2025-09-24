雙城論壇延期》黃國昌怒嗆「廢物機關」 陸委會：絕無延宕、阻撓

雙城論壇延期辦理，民眾黨主席兼立法院民眾黨團總召黃國昌（見圖）今痛批「陸委會根本廢物機關」。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 19:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年雙城論壇延期辦理，民眾黨主席兼立法院民眾黨團總召黃國昌今天痛批，民進黨政府搞小動作早已不是新聞，「講白了陸委會根本廢物機關」；對此，陸委會強調，該會絕無延宕、阻撓。

對於今年雙城論壇臨時喊卡，黃國昌受訪表示，一方面搞紅線小動作，另一方面又要扣紅帽子，民進黨政府行程不核定、已讀不回早已不是新聞，早在柯文哲擔任市長期間就一再發生，儘管受苦挨打仍然堅持保留交流管道。

請繼續往下閱讀...

黃國昌批評，如今民進黨政府故技重施，陸委會副主委梁文傑裝無辜，聲稱不知道為何取消，「講白了陸委會根本成為廢物機關，這種廢物機關跟海基會一年拿那麼多預算，搞了什麼事情出來？」

黃國昌更嗆說，如果只是要派打手出來搞統戰，根本不需要陸委會這個機關，對於兩岸交流毫無建樹、徒增溝通障礙，民進黨官員禍害台灣莫此為甚。

對此，陸委會表示，政府已多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。對於台北市政府申報赴中參加「雙城論壇」，政府一直是站在積極協處的立場，包括人員赴中及簽署合作備忘錄事宜，絕無延宕、阻撓，惡意批評無助兩岸關係正向發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法