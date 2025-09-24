中共稱福建上海居民赴台團遊仍有效 陸委會籲海旅會盡速回覆

陸委會今日表示，我方台旅會已於今年2月聯繫中方海旅會表達溝通的意願和項目，希望中方海旅會盡速回覆。（資料照）

2025/09/24 19:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會上週呼籲中國政府，盡快恢復中生來台就學及協商觀光事宜。中國國台辦今日表示，中方推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布的恢復福建、上海居民赴台灣團隊遊的政策仍然有效。陸委會回應，台旅會已於今年2月聯繫中方海旅會表達溝通的意願和項目，希望中方海旅會盡速回覆。

國台辦發言人陳斌華稍早聲稱，中方推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年初宣布恢復福建、上海居民赴島內團隊遊的政策仍然有效。民進黨當局刻意歪曲兩岸旅遊業民間組織的實際功能，企圖將雙方接觸政治化，並作為恢復中國居民赴台旅遊的前提，充分說明兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓。

對此，陸委會指出，有關中客來台觀光，受疫情影響已中斷多年，我方建議由觀光「小兩會」先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，避免過去中客來台觀光發生的亂象，並有助於政策順利執行。

陸委會說明，我方台旅會已於今年2月聯繫中方海旅會表達溝通的意願和項目，希望中方海旅會盡速回覆。

