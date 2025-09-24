為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共稱福建上海居民赴台團遊仍有效 陸委會籲海旅會盡速回覆

    陸委會今日表示，我方台旅會已於今年2月聯繫中方海旅會表達溝通的意願和項目，希望中方海旅會盡速回覆。（資料照）

    陸委會今日表示，我方台旅會已於今年2月聯繫中方海旅會表達溝通的意願和項目，希望中方海旅會盡速回覆。（資料照）

    2025/09/24 19:13

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會上週呼籲中國政府，盡快恢復中生來台就學及協商觀光事宜。中國國台辦今日表示，中方推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布的恢復福建、上海居民赴台灣團隊遊的政策仍然有效。陸委會回應，台旅會已於今年2月聯繫中方海旅會表達溝通的意願和項目，希望中方海旅會盡速回覆。

    國台辦發言人陳斌華稍早聲稱，中方推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年初宣布恢復福建、上海居民赴島內團隊遊的政策仍然有效。民進黨當局刻意歪曲兩岸旅遊業民間組織的實際功能，企圖將雙方接觸政治化，並作為恢復中國居民赴台旅遊的前提，充分說明兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓。

    對此，陸委會指出，有關中客來台觀光，受疫情影響已中斷多年，我方建議由觀光「小兩會」先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，避免過去中客來台觀光發生的亂象，並有助於政策順利執行。

    陸委會說明，我方台旅會已於今年2月聯繫中方海旅會表達溝通的意願和項目，希望中方海旅會盡速回覆。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播