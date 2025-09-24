國台辦稱「中華民國台灣」根本不存在 陸委會：我們是主權在民國家

陸委會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，我們有民選的國會、民選的總統，是一個主權在民的國家。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正訪美期間，喊話北京應正視「中華民國台灣」存在的客觀事實，中國國台辦今天聲稱，所謂「中華民國台灣」根本不存在，體現「一個中國原則」的「九二共識」是兩岸對話協商的政治基礎。對此，陸委會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，我們有民選的國會、民選的總統，是一個主權在民的國家。

陸委會指出，賴總統表示，中華民國、中華民國台灣、台灣都是我們國家的名字，無論用哪個名字稱呼，我們都是獨立自主的國家。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，我們有民選的國會、民選的總統，是一個主權在民的國家，這些都是客觀事實。

陸委會提及，台灣民意早已堅定反對中共當局抹煞我國家主權地位的「九二共識」之政治主張，依據本會民調，73.1％民眾不認同中共說要承認「九二共識」，兩岸同屬一個中國，雙方才能開展對話協商。

陸委會說，政府已多次強調希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變，呼籲北京當局認真理解我方釋出善意，與我政府透過不設前提的溝通對話，解決攸關兩岸人民福祉權益的議題。

