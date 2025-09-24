花蓮縣長徐榛蔚PO文籲捐款 鄉民挖黑歷史轟：確定錢會給災民？

花蓮縣長徐榛蔚PO文要捐款。（資料照）

2025/09/24 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）發生溢流，洪水淹沒下游的光復鄉，災情慘重。沒想到花蓮縣長徐榛蔚今天（24日）傍晚呼籲捐款的貼文曝光後，引來大批網友砲轟質疑，不少人都不相信善款捐給花蓮縣府會好好用在災民身上。

徐榛蔚今傍晚5點多在臉書發文，「馬太鞍溪堰塞湖潰堤重創光復鄉，鄉親的家園一度陷入泥濘與混亂，復原的道路仍在持續，榛蔚要向社會各界表達最深的感謝，許多朋友不僅關心，更希望透過實際行動支持災後重建。花蓮縣政府已開立賑災專戶，讓善心匯聚，成為守護花蓮的力量。每一份善心，都是陪伴受災鄉親走過難關的力量。榛蔚會與縣府團隊一起守護花蓮，攜手共度風雨，重建安全穩定的家園。」

請繼續往下閱讀...

不料該貼文曝光後，網友們紛紛湧入批評「大家在幫忙救災，你老公在幫忙甩鍋，丟臉」、「又是捐款，夠了嗎？」、「不知道徐縣長跟傅委員要不要先捐個人一年的收入呢？雖說不知道募來的款項最後會不會入私人或特定人士的口袋？但是至少要別人捐，好歹也做做表面功夫！」、「笑死都還沒安置好就急著在那邊募款」、「不是有相關經費了嗎？怎麼還這樣？」、「捐款資訊倒是很快公告，想問縣長大人，為什麼強制撤離的地方還有人沒撤離？」、「你們夫婦倆也做做樣子捐一下吧」、「哇！現在就在想錢了？厲害了」。

當中有大部分人質疑善款根本不會好好用在災民身上，「隨便找個花蓮的民間單位捐，都比捐給這個單位靠譜多了」、「真的很認真的想問……確定匯款了之後，真正會使用在光復的家鄉重建嗎？」、「錢都在你們夫妻口袋裡」、「不要捐款，錢可能又會不知道去哪！捐物資就好！」、「錢會不會拿去做DVD？還是又拿去做聯絡簿和農民曆」、「誰還會相信你們會善用捐款」、「拒絕捐款，錢到哪不知道」、「有很多管道可捐呦！就是不要捐給花蓮縣府，不然又白捐了」、「還敢要捐款？吃的錢都吐出來就有了！」、「不要捐，要就直接捐物資」。

而網友們之所以會擔心善款不會用在救災，是因為傅崐萁夫婦把持下的花蓮，早就有類似黑歷史，和碩董事長童子賢今年7月還踢爆2018年花蓮地震發生時，他和公司捐了7000多萬，卻被縣政府納為己有，當時有做公益的前輩就告知「不要捐給花蓮縣政府」，建議直接幫忙災民，因為花蓮縣府不但沒有把捐款正常分配，還會拿善款跟災民說「這些錢是縣長提供」，將功攬在自己身上。童子賢當時還說，有了2018年的前車之鑑，他會選擇更加直接以嘉惠社福團體、教育機構的方式捐款，讓真正有需要的人及時獲得幫助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法