    首頁　>　政治

    因「謀獨私利」阻撓雙城論壇？ 陸委會怒駁國台辦指控

    陸委會表示，政府已多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。對於台北市政府申報赴中參加「雙城論壇」，政府一直是站在積極協處的立場，包括人員赴中及簽署合作備忘錄事宜，絕無延宕、阻撓。中方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展。（資料照）

    陸委會表示，政府已多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。對於台北市政府申報赴中參加「雙城論壇」，政府一直是站在積極協處的立場，包括人員赴中及簽署合作備忘錄事宜，絕無延宕、阻撓。中方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展。（資料照）

    2025/09/24 18:56

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府日前臨時宣布雙城論壇延期，對於臨時喊卡原因，中國國台辦發言人陳斌華今天聲稱，民進黨當局出於「謀獨私利」，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。陸委會駁斥，絕無延宕、阻撓，中方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展。

    陳斌華稍早在國台辦記者會聲稱，兩岸同胞都是中國人，一家人本來就應該多走動、多交流，越走越親、越走越近。我們一貫積極支持，並積極推動兩岸「地方交流」，包括城市交流合作，民進黨當局出於「謀獨私利」，千方百計阻撓破壞兩岸交流合作，不得人心。

    媒體問及，雙城論壇暫緩真正原因？陳斌華回應，我們一貫積極支持兩岸推動城市交流合作，上海市與台北市就今年城市論壇事宜一直保持著溝通，我們願意與台灣各政黨、團體及各界人士，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸交流合作及人流往來，以豐碩的合作成果造福兩岸同胞。

    對此，陸委會表示，政府已多次重申支持合於規範、對等尊嚴及不預設任何政治前提的兩岸健康有序交流。對於台北市政府申報赴中參加「雙城論壇」，政府一直是站在積極協處的立場，包括人員赴中及簽署合作備忘錄事宜，絕無延宕、阻撓。中方的惡意批評，無助兩岸關係正向發展。

