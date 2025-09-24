國台辦嗆「全民國防手冊」販售戰爭焦慮 陸委會：中共不放棄對台動武

中國國台辦今嗆聲，「民進黨當局」推出「全民國防手冊」，目的就是要販賣戰爭焦慮；陸委會批評，中共不放棄對台動武，以大量軍機軍艦擾台，每天以實際行動恐嚇台灣民眾，這是兩岸緊張及區域不安的主要根源。（資料照，擷取自全動署網站）

2025/09/24 18:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部日前推出新版「全民國防手冊」，強調任何有關國家戰敗、政府宣布投降都是假訊息；中國國台辦今嗆聲，「民進黨當局」推出這本小冊子，目的就是要販賣戰爭焦慮、恐嚇裹挾台灣民眾。陸委會批評，中共不放棄對台動武，以大量軍機軍艦擾台，每天以實際行動恐嚇台灣民眾，這是兩岸緊張及區域不安的主要根源。

國台辦發言人陳斌華聲稱，「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，妄圖以武謀獨、倚外謀獨。其費盡心機炮製、推出這本小冊子，目的就是要販賣戰爭焦慮、恐嚇裹挾台灣民眾，手段卑鄙，居心險惡。

陸委會指出，政府推出新版「全民國防手冊」是為了提供民眾對威脅認知及相關應變資訊等重要安全指引，提升自救互救保護能力及堅定防衛意志，以強化社會韌性。法國、瑞典、芬蘭、挪威、立陶宛等亦推出民防手冊，指導民眾如何準備及度過危機，台灣推動的方向與國際民主國家一致。

陸委會強調，中共不放棄對台動武，以大量軍機軍艦擾台，每天以實際行動恐嚇台灣民眾，這是兩岸緊張及區域不安的主要根源。政府將持續強化防衛能力及社會韌性，靠實力達到和平與維持現狀的目標。

民進黨立委賴瑞隆批評，販賣戰爭焦慮的是中共，不斷威脅要武力攻台，每天軍機軍艦越過海峽中線擾台，甚至對台發動軍演發射導彈，至今不放棄武力統一台灣，這個才是最大的威脅。

賴瑞隆指出，中國自己整天威脅恐嚇台灣，當台灣有防衛的行為，還反過頭指責台灣，在在證明國台辦的說法是打臉自己，中共才是破壞兩岸關係的始作俑者。

賴瑞隆說，台灣的防衛行為都是要確保中共不敢輕易發動戰爭，台灣必須強化防衛意識。戰時會出現政府宣布投降的認知作戰，許多威權國家都這樣做過，目的是要瓦解軍心，習政權為了併吞台灣也會這樣做，要讓台灣失去防衛意志，引導台灣走向投降。

「中國才是最有可能的戰爭發動者，台灣不會去發動戰爭！」他強調，新版「全民國防手冊」是要強化戰鬥意志和防衛韌性，有戰鬥意志才能讓中共不敢輕舉妄動，確保台海的和平及自由民主。美國、歐盟國家都有在做相關的事情，藉此強化軍心和人民信心，不然當危機來臨時，內部充斥投降主義，戰爭就會在不遠處。

