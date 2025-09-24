花蓮洪災只見傅崐萁忙甩鍋中央 粉專列出事實怒斥：你們做了多少？

花蓮光復鄉發生洪災，傅崐萁忙著甩鍋中央。（資料照）

2025/09/24 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）發生溢流，洪水淹沒下游的光復鄉，災情慘重，已知17死32傷，尚有17人失聯。在各界關注救災進度之際，國民黨立院黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁乃至整個藍營都在忙著甩鍋給中央，讓大批網友看不下去，粉專「報呱」跳出來怒轟，這樣的災損明明都是可控的，但花蓮在傅氏夫婦掌權下，根本沒有像樣的防災機制！

報呱今天（24日）下午在臉書粉專發文，「身為一個合格的防災士，看到花蓮面臨災害時一連串的失當造成的損失實在感到很難過又生氣。明明都已經提倡這麼多年的防災避難觀念、又處在易受災害襲擊的地區，為何還是完全沒準備的樣子呢？14人死亡、124人失聯（24日下午最新統計為17死17失聯32傷）這樣的災損其實都是可控的啊……」。

報呱接著說：「據媒體報導，林業及自然保育署花蓮分署截至9月23日上午6時35分監測資料，萬榮鄉馬太鞍溪上游堰塞湖水位距溢流口高度剩下5.44公尺，預計上午8時至11時發生溢流，警戒範圍包含萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮共12村里、1800戶居民。消防局也在昨天上午提醒下游萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮被列入警戒範圍的民眾，立即疏散或是上2樓避難，勿靠近馬太鞍溪河道周邊。」

「馬太鞍溪堰塞湖於23日14時50分發生壩頂溢流後，溢堤短短30分鐘水位就從1141公尺降到1127公尺，差距高達14公尺，換算堰塞湖面積約110公頃，等同於有1540萬噸的水瞬間湧出，相當於6000個奧運標準游泳池的水量，泥流如同海嘯沖入光復鄉市區。即便有事先警告、疏散居民，但仍有不少民眾來不急撤離被困在高處……」

報呱痛批，「傅崐萁指控中央救災不力、農業部判斷錯誤，更將10多名死者歸咎於中央，有道理嗎？林保署和消防局都在溢堤前8個小時就警告，必須要疏散相關地區居民，花蓮縣政府花了8小時沒有辦法撤離3個鄉鎮共12村里的居民？」

報呱繼續說道：「我們還可以看到媒體報導，災民到了部份收容所之後面臨到的是一個斷水斷電的收容所，即使有物資送達，卻仍只能『直接吃泡麵乾麵條』的窘境。這在在突顯出避難收容所運作失常的嚴重問題。避難收容所必須具備收容災民、提供醫療功能及救災物資存放等功能，這些都必須列入每年定期檢討、更新，評估避難場所之適當性及安全性是否維持。」

「避難收容場所運作機制評估項目包括收容設備、衛生設備、用水設備、電力設備、照明設備、指示設備、醫療設備、通訊設備、糧食資源、生活用品。即便是緊急臨時收容所也要以2週為原則，做相關設備和物資規劃和維持。誰該負責？儲備管理及救濟物資配送第一線就是區公所，主要專責單位為民政課和社會課。」

報呱質問，「我就問人還在國外（原人在南韓，22日還缺席中央災害應變中心視訊會議，後因內政部長劉世芳一通電話才回國）的花蓮縣長徐榛蔚，花蓮縣政府動起來沒？動在什麼地方？防災事前演練、儲備你們做了多少？還是縣長不在，就只要派出地下縣長傅崐萁出來罵人就是救災了？」

報呱指出，「農業部早在7月20日就開啟相關監測，7月26日范斯高颱風襲台時，農業部成立『堰塞湖應變小組』並建立預警機制，且多次召開會議研商，但傅崐萁遲至8月13日才在立法院提出協商。傅還在臉書上說審議『丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案』時，他已代表國民黨團提出附帶決議，要求將花蓮堰塞湖工程納入重建條例，並請行政院督導公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府擬定減災、監測、疏散及工程方案。減災措施包含建立預警系統、加強監測與評估壩體穩定性，並預測潰壩影響範圍……」。

「事實就是早在傅崐萁提出協商時，中央政府即已設立預警機制，而這回在潰堤前8小時已預警。問題在於，花蓮國在你們夫婦掌權多年的狀況下，你們做了什麼樣的防災機制？前幾個月，徐榛蔚不是發了所謂的『防災包』嗎？有沒有人拿出來用？這次災害中裡面的物品又有多少是真的能派上用場的呢？」

