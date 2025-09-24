台灣未來握在「這群人」手裡 李忠憲：綠營無法回應他們恐丟2028

成大教授李忠憲。（資料照）

2025/09/24 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免過後，賴清德政府的民調重創，不少綠營支持者擔憂民進黨在2028年大選恐丟政權，甚至整個台灣的民主也都葬送。成大教授李忠憲直言，台灣的未來掌握在作為8、9年級生的年輕人手裡，「如果無法回應他們的焦慮與期待，2028年恐怕不再屬於民進黨。」

李忠憲今天（24日）在臉書發文說，「其實仔細回想一下，柯文哲當初要是答應了藍白合，台灣早就沒有賴清德政府的執政。幸虧柯文哲很愛錢，當副總統沒有太多實際的好處，尤其在選舉補助和捐款上面。黃國昌的城府是比柯文哲更深，而且比柯文哲更年輕，他有時間可以等，下一次如果是盧秀燕加黃國昌，賴清德和蕭美琴贏的機會有多少？從許多支持跟投票的結果可以發現，民進黨如果不能夠吸引台灣民眾黨，這十幾、二十趴的支持，應該就沒有機會，台灣就沒有2028。」

「很多人喜歡批評小草無知，對他們很高的知識批判和道德訴求，但顯然小草這些八九如何投票，將會決定台灣的命運。李登輝當初用郝柏村的時候，不知道多少人批評攻擊軍人干政，我的很多學長前輩也都上街頭去接受棍棒的民主洗禮。發一萬元、減稅這些很難對這些年輕人產生吸引力，減免學費、房屋貸款補助也讓建商跟銀行得到好處，不容易讓年輕人有政府照顧我們的感覺。」

他接著舉新加坡為例，「新加坡是用公屋的制度讓年輕人住，70％的人都住在政府這樣的房子裡面，新加坡人也覺得執政黨很照顧他們，一直投票沒有政黨輪替的國家恐怕就是新加坡了。我們害怕共產黨來，除了言論自由的因素以外，還有我們或多或少都擁有資產。一無所有的人怕什麼？共產黨來不是剛好是翻身的機會嗎？很多小草應該有這樣的想法！」

李忠憲寫道，「選舉就是戰爭，戰爭是殘酷的，不會沒有傷亡。看到我們開車常經過的集合式住宅北府院，已經落成了好幾年，真正居住的沒有幾戶，下面周圍開的商店倒了一大堆，而很多年輕人卻沒有房子住。台灣是全世界最危險的地方，也是著名的火藥庫，之前蔡英文被香港救了一次，賴清德被柯文哲愛錢救了一次。」

「最近出了一本書叫台灣沒有2028，主要是講台灣的數位威脅保衛戰，但我覺得真正的重點是決定台灣的這些八九年輕人到底怎麼投票。我之前講說只要不要台灣被併吞，其他我都能夠接受，那這句話是什麼意思？道德不高尚也可以嗎？主動接受，或者等著被動接受？我當然不是政治工作者，平常高舉的道德都是自我要求，政治是很現實，以前一直講台灣是應許之地，台灣火藥味這麼濃的地方卻沒有發生什麼武力衝突，到底還能夠維持多久？」

最後他直言，「民進黨的智庫不知道有沒有針對台灣民眾黨年輕人的這些選票做出因應的對策？台灣的未來，決定權其實握在八九年輕人的手裡。如果無法回應他們的焦慮與期待，2028年恐怕不再屬於民進黨。選舉如同戰爭，勝敗終究取決於這一代的選擇。」

