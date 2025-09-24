急噴政治口水要中央為花蓮洪災負責 國民黨臉書被灌爆！

國民黨立院黨團24日召開「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦」記者會。（記者王藝菘攝）

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）發生溢流，洪水淹沒下游的光復鄉，災情慘重。可在各界關心災民和災區狀況之際，在地立委傅崐萁卻急著噴政治口水，企圖將責任全部推給中央，國民黨立院黨團今天（24日）還開記者會數落執政黨，大批網友看不下去，灌爆國民黨的官方臉書。

國民黨團今天召開「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦」記者會，指稱馬太鞍溪堰塞湖的上中下游都由中央政府主要管理，上游是林業署，中游是水保署，下游是經濟部水利署，那這就是中央政府的責任，大家說不要政治口水，但這個政治責任還是要有人出來扛。

有親藍媒體下午將藍營黨團的發言分享到粉專，大批鄉民嘲諷，「這也能甩，真的是佩服」、「這鍋子甩太遠了吧？」「無恥政黨，有功就攔，有問題就推給中央，要妳們這些地方父母官做什麼」、「台南、高雄出事，市長負責！藍營縣市出事一律中央負責，乾脆全台縣市長都由賴清德兼任好了！」、「所以地方有錢無責？」、「所以花蓮王只負責扛推卸責任？」、「無能的人永遠只會檢討別人而不是反省自己」、「縣長立委這對夫妻掌控花蓮十幾年，出了事就中央負責，真的蠻好笑的」、「要錢很快，卸責也很快！」

而國民黨稍早也在臉書粉專發出圖卡，「馬太鞍溪土石流，花蓮人血淚買單！賴政府的無能，農業部長下台！受樺加沙颱風影響，花蓮出現豪雨等級以上降雨，導致馬太鞍溪堰塞湖水位快速上升，造成馬太鞍溪橋斷裂。賴清德政府選擇裝聾作啞，農業部長陳駿季坐視不管，放任危險一步步擴大。……（這場災難）明明可以避免，卻因賴政府的無能，讓悲劇發生。明明早已提出警告，卻因農業部長的冷血輕忽，讓無辜的花蓮鄉親付出代價！賴清德與卓榮泰必須負起責任，陳駿季應立即下台，否則花蓮人不該再被當成賴政府無能的犧牲品。」

但貼文一出不到半小時，就湧入數百名網友砲轟「都死了這麽多人，還在造謠幫花蓮縣政府卸責！罹難者兒子都說昨天根本沒人叫他們撤，kmt可以再爛一點」、「不覺得甩得很牽強嗎？」、「才一天就想要卸責啦，撤離是地方政府的職責欸」、「示警九次了，地方政府還不完成撤離工作。事前該做的已經做不好了，事後還在卸責給中央，丟不丟臉啊」、「會不會甩鍋甩太快？花蓮沒有縣政府哦？颱風天出國的縣長是誰？沒有通知光復鄉居民撤離的是誰？」、「有事就中央扛，沒事就槓中央」、「真的可以再無恥一點」、「中央喊多久要撤離，毫無作為的是你傅家王朝ㄟ」、「雖然不意外你們會甩鍋，但真的TM有夠難看」。

另外，國民黨在貼文中稱「114年8月13日，農業部長陳駿季表示『這個堰塞湖無立即危險』。國民黨於114年8月22日時召開『花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖減災、監測、疏散和工程方案協調會』時，即要求行政院應協調軍用直升機載運小型挖土機，讓湖水緩慢的下流，避免大量潰流，造成淹沒沖毀下游堤防，造成家戶及生命財產受害。如今，豪雨風災來襲，馬太鞍溪大量土石流傾瀉而下，光復鄉市區慘遭淹沒，鄉親流離失所，生命財產付之一炬，交通命脈全面癱瘓！」

有網友耐心還原事實，「第一，陳駿季說的是『無立即潰壩危險』，並不是說『永遠不會潰壩』，這是當時專業監測結果，代表短期內沒有即時潰決的風險，但仍在高規格監控。第二，行政院與農業部當時已經設置監測儀器、成立跨部會小組、與地方協調撤離機制，並非放任不管。第三，專家多次指出，強行用直升機吊挖土機『開溢洪道』反而可能破壞壩體，引發更大崩塌，這就是為什麼專業評估認為『緩處理、嚴監測』比『貿然開挖』安全。第四，行政院秘書長張惇涵已公開說明，國民黨斷章取義，把『無立即潰壩危險』扭曲成『沒有危險』，這是惡意誤導。」

