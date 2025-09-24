前陸軍軍官發展共諜組織教唆投敵 監察院促國防部強化武德培育

監察院。（資料照）

2025/09/24 17:03

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍化生放核訓練中心前少校教官蕭翔云，及陸軍航空第601旅前中校分隊長謝孟書等8名現、退役軍官，遭共諜陳裕炘吸收，在台發展共諜組織，甚至計劃駕駛CH-47契努克直升機投共，還拍攝「我願意投降共軍」心戰影片。監察院外交及國防委員會18日通過監察委員林文程、浦忠成調查報告，點出國軍保防漏洞叢生，促請國防部檢討精進措施，並加強官兵武德培育。

監委林文程、浦忠成今天發布新聞稿指出，中共長期以金錢等利誘方式吸收心志不堅的軍職或退役人員，不僅外洩個人業管機密，還物色保防意識薄弱的袍澤，以「公務需求」為名私下索取情報，或趁文書保管不當（如電腦密碼簡易、密碼用便條在辦公桌等）刺探機密，再利用部隊對手機管控鬆散，以未安裝MDM的手機翻拍文件，透過Telegram、LINE傳送給對岸。據國防部資料，自2015年至2025年3月間，共破獲37件國安案件，平均每年近4案，若加上未偵破或非國防部協查案件，規模更為龐大。

請繼續往下閱讀...

監委認為，本案凸顯國軍保密防諜管控存在諸多問題，國防部雖已逐案審查外洩機密，採取終止、修改及變更等措施，並重新頒布聯戰計畫，行政懲處81人，另提出電腦登入、接密認證、手機查緝、機密處所管理與宣教等改進方案。然而監委強調，除落實方案外，相關案例應納入教案，尤其針對高階幹部加強教育。近年AI技術被用於製造深偽影音，年長官兵普遍缺乏警覺，恐淪為共軍認知作戰破口，國防部規劃課程時應審酌納入。

監委也揭露，有部分官兵雖未被吸收成功，仍未主動向保防單位回報，顯示檢舉意識不足，國防部須加強宣導，培養「主動檢舉」觀念。鑑於中共滲透已擴及軍事以外的政府機關與社會各界，監委建議國防部可評估結合退役軍士官專長與經驗，納入民間反滲透組織，健全「軍民聯防」機制。

監委強調，中國國家主席習近平掌政以來對台滲透變本加厲，過去10年間破獲案件就有37件，相信仍有潛伏未被查獲的共諜。本案規模涉及7個單位、7名現役官兵及1名退役軍人，是嚴重警訊，部分軍人既怕死又貪財，愧對國家與人民，玷汙軍隊形象，再加一些不肖退將不時發出媚中言論，更凸顯國防部在軍人武德培育上有待加強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法