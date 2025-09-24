為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨當年嘲笑災民「淹水怪誰」舊文遭挖出 網炸鍋：這次要怪誰？

    2018年8月台灣南部嚴重水災時，國民黨對嘉義、台南、高雄及屏東冷嘲熱諷，甚至製作圖卡嘲笑「淹水怪誰」。（擷取自國民黨臉書）

    2018年8月台灣南部嚴重水災時，國民黨對嘉義、台南、高雄及屏東冷嘲熱諷，甚至製作圖卡嘲笑「淹水怪誰」。（擷取自國民黨臉書）

    2025/09/24 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱「樺加沙」帶來豪雨，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日發生潰決，洪水瞬間沖入光復鄉多處街道，釀成嚴重災情，包括立委傅崐萁等藍營人士卻把矛頭對準中央掀起爭議，網友挖出國民黨2018年針對南部淹水災民的訕笑貼文，火速掀起輿論批評。

    國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚被爆颱風前出國，其夫藍委傅崐萁更在災情之際將責任甩鍋給中央，要求行政院「負責救災」，並與行政院長卓榮泰針對責任問題發生口角，引發外界批評。許多網友怒斥地方卸責中央，痛批「災民需要的是救援，不是甩鍋」。

    國民黨2018年8月18日曾在南部水患時，發文嘲諷嘉義、台南、高雄及屏東等南部縣市，稱「民進黨長期執政=長期衰敗+長期淹水？」並在圖片打上大大四字「淹水怪誰」。

    如今再度被網友翻出，在Threads等社群平台掀起炎上，網友紛紛砲轟「百年爛黨」、「國民黨完全執政花蓮75年，沒有改變過」、「真的很不要臉！不趕緊救災還在怪民進黨？花蓮不是一直以來都是傅家執政的嗎？國民黨真的爛到不行！」。目前該篇貼文的留言區也已湧入不少民眾，留言反嗆國民黨「所以這次淹水要怪誰？」、「不要在怪中央了，淹水自助餐？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播