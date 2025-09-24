國民黨當年嘲笑災民「淹水怪誰」舊文遭挖出 網炸鍋：這次要怪誰？

2018年8月台灣南部嚴重水災時，國民黨對嘉義、台南、高雄及屏東冷嘲熱諷，甚至製作圖卡嘲笑「淹水怪誰」。（擷取自國民黨臉書）

2025/09/24 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「樺加沙」帶來豪雨，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日發生潰決，洪水瞬間沖入光復鄉多處街道，釀成嚴重災情，包括立委傅崐萁等藍營人士卻把矛頭對準中央掀起爭議，網友挖出國民黨2018年針對南部淹水災民的訕笑貼文，火速掀起輿論批評。

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚被爆颱風前出國，其夫藍委傅崐萁更在災情之際將責任甩鍋給中央，要求行政院「負責救災」，並與行政院長卓榮泰針對責任問題發生口角，引發外界批評。許多網友怒斥地方卸責中央，痛批「災民需要的是救援，不是甩鍋」。

國民黨2018年8月18日曾在南部水患時，發文嘲諷嘉義、台南、高雄及屏東等南部縣市，稱「民進黨長期執政=長期衰敗+長期淹水？」並在圖片打上大大四字「淹水怪誰」。

如今再度被網友翻出，在Threads等社群平台掀起炎上，網友紛紛砲轟「百年爛黨」、「國民黨完全執政花蓮75年，沒有改變過」、「真的很不要臉！不趕緊救災還在怪民進黨？花蓮不是一直以來都是傅家執政的嗎？國民黨真的爛到不行！」。目前該篇貼文的留言區也已湧入不少民眾，留言反嗆國民黨「所以這次淹水要怪誰？」、「不要在怪中央了，淹水自助餐？」

