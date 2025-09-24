民進黨創黨將滿39週年 賴清德：不足之處會檢討改進

民進兼任黨主席的總統賴清德。（資料照）

2025/09/24 16:57

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨創黨將於本月28日屆滿39週年，兼任黨主席的總統賴清德今（24日）表示，從政黨員必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，並請所有黨員及支持者繼續給予鞭策與指教，「不足之處，我們都會虛心檢討改進」；他與全體黨公職會堅定守護民主自由、捍衛國家主權，持續壯大台灣。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德指出，再過幾天，9月28日，民進黨創黨將滿39週年，要向所有的創黨、建黨前輩，致上最深的敬意。

賴清德回顧，在過去會抓會關的戒嚴年代，不管是從事黨外活動，還是投入組黨運動，民主前輩們都必須冒著失去自由、甚至生命的風險；但他們仍不畏犧牲，勇敢地站出來，衝破黨禁的封鎖，創立民主進步黨，為台灣敲開了民主的大門、寫下新的篇章。

賴清德說，民進黨走過39個年頭，不但承載著一代又一代先進們，為台灣民主所付出的心血，也肩負起許多台灣人民，對民進黨深切期望的重擔。無論是資深或新進的從政黨員，都應清楚了解，扛起民進黨這塊招牌，必須謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以解決人民問題、照顧人民需求為從政理念，讓每一個人生活在自由民主的台灣，能夠安居樂業，盡情地追逐夢想。

賴清德強調，要請所有黨員、支持者，繼續給予民進黨鞭策與指教，不足之處都會虛心檢討改進。他與全體黨公職，會延續創黨信念，堅定守護民主自由、捍衛國家主權，持續壯大台灣。

據了解，民進黨今年相對低調，以「回到地方、找回初衷」為主軸，除往年例行舉辦的「回到圓山與資深黨員餐敘」，未另行舉辦創黨紀念活動。黨內人士說明，餐敘新增青年黨員專題演講，預計邀國安會副秘書長林飛帆，以「強化韌性、鞏固民主、守護台灣」為題演講。

