    中共十一國慶將屆 陸委會對「舔共」藝人劃2條紅線

    中共十一國慶將屆，陸委會副主委沈有忠今日表示，兩條紅線在於不能貶低中華民國國格、不能宣揚武力解決兩岸政治分歧。（翻攝直播）

    中共十一國慶將屆，陸委會副主委沈有忠今日表示，兩條紅線在於不能貶低中華民國國格、不能宣揚武力解決兩岸政治分歧。（翻攝直播）

    2025/09/24 16:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共十一國慶將屆，陸委會今日對在中國發展的台灣藝人劃出「兩條紅線」。陸委會副主委沈有忠接受網路節目「齊有此理」訪問表示，兩條紅線在於不能貶低中華民國國格、不能宣揚武力解決兩岸政治分歧。

    中華人民共和國將於10月1日慶祝建政76週年，沈有忠表示，過去有些台灣藝人會轉發一些祝賀圖卡，對於陸委會來說，重點在於有無貶低中華民國國格，唱和利用武力解決兩岸政治分歧，這是沒辦法被容忍的。

    沈有忠警告，倘若10月1日有人祝賀中國生日快樂，「這非常OK」，但是不要發文加註「沒有中華民國」、「遲早有一天收了台灣」，或發一把劍插在台灣的圖卡稱讚「解放軍真是英明神武」。

    沈有忠說，你不要消滅培養你長大、給你養分的「中華民國台灣」，不要去做這樣子的唱和。第二，不要去唱和用武力來解決政治分歧，可以有各式各樣祝賀中國國慶的言詞，但這兩條紅線不要踩。

    沈有忠批評，真正必須要去指責的對象是中共，不應該這樣地消耗藝人，將其捲入政治紛爭中；中共把藝人當作統戰工具，這對兩岸交流沒有幫助，更不道德。

