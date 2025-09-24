內政部高雄談人屋雙老 董建宏：聚焦住宅三箭、提升穩居環境

內政部政務次長董建宏今出席在高雄舉辦的「當前住宅政策座談會」壓軸場。（內政部提供）

2025/09/24 16:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部政務次長董建宏今出席在高雄舉辦的「當前住宅政策座談會」壓軸場，持續聚焦老宅延壽與擴大自主都更、虛坪改革及近零碳建築；董建宏表示，盼透過住宅三箭提升穩居住宅環境，解決人屋雙老問題。

今座談會在高市府四維行政中心舉行，邀請相關業界代表討論當前住宅環境，及內政部推動的相關政策，蒐集更多地方想法、凝聚更多共識。

請繼續往下閱讀...

董建宏強調，台灣除天然災害挑戰，隨社會高齡化，正面臨大量老舊住宅的「人、屋雙老」問題，改善住宅環境已刻不容緩。

在總統賴清德指示與立法院支持下，內政部推動「老宅延壽計畫」，透過簡化流程、提供資金補助、優先改善建築外觀與公共空間等方式。

老宅延壽外，政府也重視都市更新，透過推動老舊建築物修繕與機能更新，不僅有助提升國人居住安全與設計品質，也可降低建築能耗。

國土管理署正研議修正都市更新建築容積獎勵辦法，未來會透過金融支持、稅賦減免與專業輔導等管理策略，與民間合作擴充房產供應來源，提供民眾或青年使用。

內政部也聽取建築產業及青年意見，積極檢討住宅公共設施配置比例與購屋合理負擔等問題，推動虛坪改革，合理規範住宅產品設計，讓住宅使用更貼近需求。

此外，也同步推動近零碳建築政策，透過新技術與綠能設計，降低建築碳排，未來更將與環境部合作推動於屋頂或外牆加裝太陽光電板生產綠電，所產生電力可供公共使用，減輕居民負擔。

內政部指出，座談會後，將持續傾聽各界意見、凝聚共識，攜手產官學研推動住宅政策邁向更安全、公平、永續的新里程碑。

內政部今在高市府舉辦「當前住宅政策座談會」，邀相關業界代表參加。（內政部提供）

董建宏期盼透過住宅三箭等計畫，全面提升穩居環境。（內政部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法