為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災 賴清德：中央多次預警疏散

    樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流、水漫光復鄉，兼任民進黨主席的總統賴清德今（24日）強調，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾。（資料照）

    樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流、水漫光復鄉，兼任民進黨主席的總統賴清德今（24日）強調，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾。（資料照）

    2025/09/24 16:32

    〔記者陳政宇／台北報導〕樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流、水漫光復鄉。兼任民進黨主席的總統賴清德今（24日）強調，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人，並趕快展開復原清理。

    民進黨今天下午召開中常會。發言人吳崢會後轉述，賴清德談到，過去幾天強颱樺加沙來襲，非常感謝中央地方的防救災人員、國軍，以及水電網路等關鍵基礎設施的維運人員，全天候待命和支援。

    賴清德說，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，中央已多次預警、並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人，並趕快展開復原清理。

    賴清德表示，他要感謝中央黨部在秘書長徐國勇帶領下，和花蓮縣黨公職攜手合作，配合政府在地方的各項救災行動，並了解當地災後所需，提供相關協助，如物資的募集，必要時，也組成志工團，幫忙家園清理，支持民眾盡早恢復正常生活。

    另據與會者轉述，多位中常委非常關心花蓮災情，與會的行政院副秘書長阮昭雄說明中央部會救災進度，包括已在花蓮光復糖廠成立前進指揮所，行政院會透過管道募集物資。而朝野對災情責任歸屬互槓，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱說，黨團已定調「救災優先」。

    此外，吳崢受訪說明，民進黨中央黨部由組織部主任張志豪帶領，組成協助救災的先遣小組進入花蓮，正在尋找可協助收容災民、以及收集各地捐贈物資的場所，後續將由黨公職向社會各界拜託，一起發揮愛心協助救災；人力方面，中央黨部已經與全國各地縣市展開協調，預計比照協助台南救災的經驗，由各地黨部組成志工隊，在人力及物力上協助花蓮民眾盡速恢復正常生活。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播