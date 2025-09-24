花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災 賴清德：中央多次預警疏散

樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流、水漫光復鄉，兼任民進黨主席的總統賴清德今（24日）強調，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾。（資料照）

2025/09/24 16:32

〔記者陳政宇／台北報導〕樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流、水漫光復鄉。兼任民進黨主席的總統賴清德今（24日）強調，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人，並趕快展開復原清理。

民進黨今天下午召開中常會。發言人吳崢會後轉述，賴清德談到，過去幾天強颱樺加沙來襲，非常感謝中央地方的防救災人員、國軍，以及水電網路等關鍵基礎設施的維運人員，全天候待命和支援。

賴清德說，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，中央已多次預警、並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾；後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困國人，並趕快展開復原清理。

賴清德表示，他要感謝中央黨部在秘書長徐國勇帶領下，和花蓮縣黨公職攜手合作，配合政府在地方的各項救災行動，並了解當地災後所需，提供相關協助，如物資的募集，必要時，也組成志工團，幫忙家園清理，支持民眾盡早恢復正常生活。

另據與會者轉述，多位中常委非常關心花蓮災情，與會的行政院副秘書長阮昭雄說明中央部會救災進度，包括已在花蓮光復糖廠成立前進指揮所，行政院會透過管道募集物資。而朝野對災情責任歸屬互槓，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱說，黨團已定調「救災優先」。

此外，吳崢受訪說明，民進黨中央黨部由組織部主任張志豪帶領，組成協助救災的先遣小組進入花蓮，正在尋找可協助收容災民、以及收集各地捐贈物資的場所，後續將由黨公職向社會各界拜託，一起發揮愛心協助救災；人力方面，中央黨部已經與全國各地縣市展開協調，預計比照協助台南救災的經驗，由各地黨部組成志工隊，在人力及物力上協助花蓮民眾盡速恢復正常生活。

