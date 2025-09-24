馬太鞍溪堰塞湖洪災 林沛祥：這是潰堤不是溢流、請中央負責

國民黨團與國民黨團書記長羅智強（中）各捐50萬元，協助花蓮救災重建。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 16:25

〔記者劉宛琳／台北報導〕樺加沙颱風重創東台灣，花蓮縣光復鄉災情慘重。國民黨團今天召開「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦」記者會，國民黨團首席副書記長林沛祥強調，「 這一次是潰堤，不是溢流！」這個堰塞湖的上中下游都由中央政府主要管理，那就是中央政府的責任，大家說不要政治口水，但這個政治責任還是要有人負責。

「 這一次是潰堤，不是溢流！」林沛祥表示，堰塞湖的上游是林業署，中游是水保署，下游是經濟部水利署，主要管理責任是落在中央政府身上；林重申，這一次是潰堤、 而不是溢流，潰堤是我們看到的這2波洪峰，溢流是慢慢流下來的。

林沛祥指出，這個堰塞湖，20年前林業署其實就已發現，但沒有告知大家，直到今年7月26日才設監測站。立法院在8月13日，國民黨立委傅崐萁就直接問農業部部長陳駿季，說堰塞湖要趕快處理，不然可能會造成很大的災情，但陳說堰塞湖沒有立即潰堤的危險，8月23日在丹娜絲颱風特別條例時有附加決議，請政院督導工程會、農業部、經濟部體檢。

林沛祥說，很明顯的，我們的中央政府輕忽了這一次的災難，他剛剛講了3次，這一次是潰堤，而不是溢流，不管是農業部長、氣象署都直接講說是溢流。這是個錯誤的政策判斷，現在大家說不要政治口水，但這個政治責任還是應該有人要負起，既然是中央政府的責任，那中央政府就講清楚、說明白，現在怎麼救災、未來怎麼補救，要用什麼方式來避免災害繼續發生。

國民黨團書記長羅智強表示，他將捐50萬元書款，幫助他的故鄉花蓮救災重建，而國民黨團也會共同捐出50萬元，共100萬元，「此時此刻，我們都是花蓮人，都是光復人！」他是花蓮出生的孩子，看到花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，奪走了許多花蓮鄉親的生命，毀壞光復鄉親的家園，心中感到萬分不捨與難過。

羅智強呼籲、祈請社會各界協助，花蓮縣光復鄉現在需要外界的救援，所需物資包括飲用水、照明設備、保暖衣物、不需烹煮的食物、行軍床、床墊、睡袋、慢性病藥品、拖鞋、飲料、女性用品、成人紙尿布、盥洗用品、卡式瓦斯爐、飲水機、電熱水壺。

