光復重災傅崐萁怪中央撤難計畫 王世堅：花蓮縣府沒做事還推託

2025/09/24 16:26

〔記者陳政宇／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成14人死亡、124人失聯；國民黨立委傅崐萁指控，當時依行政院所提「垂直撤難」，但災民不及從1樓跑到2樓逃生，老人家也行動不便。對此，民進黨立委王世堅今（24日）批評，花蓮縣政府什麼都沒做，怎反過來批評有在做事的，呼籲應勇敢承擔、別再推託。

花蓮災情備受關注，王世堅今天下午出席民進黨中常會前受訪指出，中央政府這次颱風事先預警，調派大批國軍、台電人員隨時進駐，已經做好完整的配套，反而沒看到花蓮縣政府有任何預防措施，甚至在颱風預警發布後，花蓮縣長徐榛蔚才趕回國內。

王世堅說，地方政府有地方政府的責任，應該勇敢承擔、別再推託，徐榛蔚、傅崐萁掌握花蓮縣所有人脈資源及中央補助，理應交出適切的成績單，結果不但交不出亮麗成績單，花蓮縣每次遇到颱風災情還一次比一次嚴重；徐、傅找很多藉口，只推給中央，這不是身為地方首長、國會議員應該有的擔當。

至於傅崐萁責怪行政院所提「垂直撤難」，王世堅表示，撤離是地方政府第一線要處理的事，花蓮縣政府沒有做任何撤離計畫，中央則跳出來、有擔當地做好計畫，也安排人員、車輛、地點安置，這些都是中央做的。

王世堅質疑，花蓮縣政府什麼都沒做，怎麼可以批評有在做事的？中央在撤離的部分可能沒辦法做到百分之百，但至少有去規劃、有做，第一線的花蓮縣政府民政局、社會局、消防局在做什麼？他一開始就預料到花園縣政府一定會口水戰，這樣不好。

王世堅並呼籲，徐榛蔚、傅崐萁有錯就認錯，別再推托、別藉口一大堆，花蓮縣民會越看越清楚。

