    首頁　>　政治

    堰塞湖責任歸屬怎解？ 林智群：中央預警9次徐榛蔚卻率團出國

    行政院長卓榮泰（左2）昨赴花蓮勘災，立委傅崐萁（右2）要求卓揆當場釐清堰塞湖管轄權責。（記者王峻祺攝）

    行政院長卓榮泰（左2）昨赴花蓮勘災，立委傅崐萁（右2）要求卓揆當場釐清堰塞湖管轄權責。（記者王峻祺攝）

    2025/09/24 15:51

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，目前造成14死、18傷，最新失聯人數統計118人。行政院長卓榮泰勘災時認為撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁當場要行政院別卸責、並抱怨網軍攻擊，火藥味瀰漫。對此，律師林智群表示，中央政府前前後後9次預警，並在9/22早上7時發緊急通報單，發生溢堤的時間是9月23日下午3時，花蓮縣長徐榛蔚3天前率團受邀赴韓國參加博覽會並推動姐妹市交流，原規劃續赴日本參加國際旅展，看起來，就是覺得堰塞湖的事情不是很重要吧？

    林智群在臉書PO文表示，堰塞湖的責任歸屬很清楚，觀測、警示、怎麼處理，是中央政府的事情。發現有溢堤、潰堤，中央政府應該通知花蓮縣政府，花蓮縣政府接到通知後，要負責撤離。

    林智群指出，現在的情況是，中央政府前前後後9次預警，並在9月22日早上7時發緊急通報單，發生溢堤的時間是9月23日下午3時，花蓮縣政府有一天又8個小時的時間可以撤離民眾，而花蓮縣政府在9/22發佈新聞，表示已經撤離完畢。

    林智群直言，比較奇怪的是，花蓮縣長徐榛蔚3天前卻率團受邀赴韓國參加博覽會並推動姐妹市交流，原規劃續赴日本參加國際旅展，她這個行程安排，看起來，就是覺得堰塞湖的事情不是很重要吧？不然怎麼會安排去韓國，接下來去日本？

