    首頁　>　政治

    蔡璧如拱柯文哲選台南市長 李宗霖酸：歡迎柯南下自取其辱

    南市無黨籍議員李宗霖指前台北市長柯文哲被拱到台南市選市長，他嘲諷地說歡迎柯到台南自取其辱。（檔案照，李宗霖服務處提供）

    南市無黨籍議員李宗霖指前台北市長柯文哲被拱到台南市選市長，他嘲諷地說歡迎柯到台南自取其辱。（檔案照，李宗霖服務處提供）

    2025/09/24 15:19

    〔記者王俊忠／台南報導〕針對民眾黨前立委蔡璧如建議前台北市長柯文哲投入2026年台南市長選舉，無黨籍南市議員李宗霖今日回應說，只要沒有被褫奪公權，在民主社會都有參選權利；但他也諷刺表示「歡迎柯文哲來南部體會民情，自取其辱」，同時批評指柯任台北市長8年造成青壯年外流與人口淨遷出，質疑其治理能力是否經得起台南選民檢驗。

    李宗霖指出，柯文哲過去曾發表「南部老百姓生活太慘」的言論，他酸道：「不知是嫌容積獎勵率不夠有彈性，還是台南沒有斥資200億打造的魚果市場？」，直指柯在北市長任內弊案不斷，更有官司纏身，恐難獲得台南市民認同。

    李宗霖進一步強調，台灣南北長期資源分配失衡，南部雖忍受不公，卻仍積極面對、努力建設。反觀柯文哲在資源最充裕的台北市執政8年，雖主打效率與科技治理，卻出現22萬人口淨遷出且多為青壯年，他質疑問：「柯文哲都不會感到愧疚嗎？」

    對於柯文哲到台南出戰市長的可能性，李宗霖表態其看法是樂觀其成，但他相信台南人的眼光，歡迎柯來台南自取其辱。

