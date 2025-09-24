為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    誹謗蘇貞昌、陳時中靠疫苗A一億美元 吳子嘉判刑8月

    吳子嘉2年前公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，台北地院審理後，今依2罪判決吳子嘉各6月、4月徒刑，合併應執行8月徒刑，可易科罰金24萬元。可上訴。（資料照）

    2025/09/24 15:05

    〔記者張文川／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉2年前公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，陳時中、蘇貞昌提告妨害名譽，台北地檢署依加重誹謗罪起訴吳；台北地院審理後，今依2罪判決吳子嘉各6月、4月徒刑，合併應執行8月徒刑，可易科罰金24萬元。可上訴。

    陳時中另提民事求償1000萬元，台北地院一審判吳應賠償300萬，二審高院改判吳應賠200萬元。

    2022年8月至9月間，吳子嘉在自己經營的YouTube節目中，指衛福部採購BNT的數量，和鴻海創辦人郭台銘要送給我國的數量一樣，但合約總價差一億美金，「陳時中到蘇貞昌這一批人貪污賺一億美金」，並稱陳時中在BNT疫苗採購過程中，有立委吳秉叡、信東製藥公司介入，衛福部因此匯出訂金5000萬美金，並把合約簽完寄給德國人。

    吳子嘉又於2023年5月20日，在電視台網路直播節目中說：「中華民國政府跟BNT德國的公司採購的合約，付了訂金，然後合約變成凍結」、「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美元」、「後來把這個合約變成封存30年不准看」。

    蘇、陳皆提告吳子嘉誹謗。吳否認犯罪，自認有經合理查證，是對可受公評之事的公共評論。

    檢方查出，香港雅各臣公司與衛福部間的洽談終止日期早於東洋公司，並非香港雅各臣公司介入，而致東洋公司無法與衛福部成立疫苗採購契約，且衛福部未透過香港雅各臣公司與BNT成立任何疫苗採購合約，更無因此產生1億美元價差，吳子嘉唯一的消息來源僅是傳聞，未經查證義務，依誹謗罪起訴。

    北院今年8月開庭，陳時中怒斥「說我與信東私下往來，就是在污衊我。」陳的律師認為吳子嘉已多次因誹謗罪被判刑，毫無悔意，且民事二審判吳應賠200萬元，建請從重量刑。

