花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 朱立倫宣布國民黨捐100萬

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流釀災，國民黨主席朱立倫今（24日）下午主持中常會指出，希望集全國力量共同協助，一起為花蓮救災、搶災，他代表國民黨捐出100萬元幫忙花蓮災民。（記者田裕華攝）

2025/09/24 15:50

〔記者施曉光／台北報導〕針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流釀災，國民黨主席朱立倫今下午主持中常會發表談話指出，到目前為止，已經超過14人死亡、100多人失蹤，而且情況非常不樂觀；他希望集全國力量共同協助，一起為花蓮救災、搶災，大家為100多名失蹤者集氣，而他要代表國民黨捐出100萬元幫忙花蓮災民。

朱立倫說，此事讓全國民眾痛心與震驚，幾天前中央政府才表示馬太鞍溪堰塞湖目前仍為觀測狀態，還不到緊急危險，沒想到幾天後就因為潰堤造成嚴重災情，而且目前流出來的水量只是堰塞湖的6分之1，如果繼續潰堤，可以想見衝擊將有多大、民眾損失會有多慘。

朱立倫表示，馬太鞍溪是中央主管的河川，在堰塞湖監控管理過程中，為何會造成如此嚴重的潰堤？但現在並非究責的時候，希望中央能與地方團結一心，他不樂見部會推諉責任，也不想看到大家相互指責，行政院長卓榮泰到現場勘災時不用指責任何人，而是要把有無潰堤的可能性預做防範，畢竟台灣是多雨量的地方，任何地方都有可能發生災情，要記取這次的嚴重教訓。

此外，國民黨發言人鄧凱勛在中常會後受訪表示，這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，有許多民進黨的黨公職人員藉機會啃「人血饅頭」，進行口水戰攻防，現在最重要的事情是救災，不是推諉卸責的時候，相信政黨若有黨公職人員啃「人血饅頭」，一定會被人民所唾棄。

國民黨智庫副執行長凌濤則痛批中央政府「消失60天」，對堰塞湖毫無作為。他指出，馬太鞍溪上游在今年7月27日直升機空勘影像後，就發現堰塞湖重大問題，8月13日立法院國民黨團協商時提案請工程會、農業部、經濟部必須監測減災，行政院政務委員陳金德丟給農業部長陳駿季，當時陳駿季稱「沒有立即潰堤的危險」，這種消極的態度害了這麼多寶貴的生命及百位失蹤民眾。

他說，整整60天，中央政府就是不理花蓮鄉親迫切遇到的問題，明明是中央權責，賴清德總統、內政部長劉世芳不要再推給地方，從行政院長卓榮泰到陳駿季輕忽的態度，失能的應變，再到已經沒有公信力的保證，才是這個政府最大的危機。

