AIT「台灣地位未定論」 獨派籲總統舉辦住民自決全國公投

台灣國理事長陳峻涵（右四）、台灣團結聯盟主席周倪安（右三）等人24日在民進黨中央黨黨部外，舉行「政治地位未定 住民自決搞定」記者會。（記者廖振輝攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕美國在台協會（AIT）近日拋出台灣地位（主權）未定論，我國獨派團體「台灣國」今赴民進黨中央黨部外召開記者會要求，總統賴清德舉辦「住民自決」全國性公投，落實台灣人民以民主方式，決定自己的政治地位，並強調台灣的前途只能由2350萬住民自己來決定，而非任何外國政權或歷史文件的模糊字句，台灣才能昂然立足於世界走向國際社會。

台灣國指出，民進黨政府長期聲稱台灣是主權獨立的國家，依據「憲法」國名為中華民國，這種迴避核心問題的說法，於美國在台協會（AIT）發言與國務院認證後，遭到正面駁斥。AIT指出，《開羅宣言》、《波茲坦宣言》及《舊金山和約》等二戰關鍵文件，並未決定台灣的最終政治地位，換言之，台灣並不屬於中華民國，當然更不屬於中華人民共和國。

台灣國強調，現美國國務院既已確認，《開羅宣言》並未決定台灣的政治地位，民進黨應透過在美國的政治資源，請美國參眾兩院將之做成法案，川普簽字，立即可行。事實上，日本放棄台灣後，台灣主權就屬於台灣人民，因此部份媒體將AIT的發言誤譯為台灣主權未定殊為不妥。

台灣國理事長陳峻涵表示，聯合國憲章開宗明義指出，「發展國際間以尊重人民平等權利及自決原則為根據之友好關係」；同時，憲章的77條及76條針對託管制度之基本目的時，也分別提及「因第二次世界大戰結果或將自敵國割離之領土」、「且按照各託管協定之條款，增進其趨向自治或獨立之逐漸發展」，由此可見，台灣主權屬於台灣人民。

陳峻涵重申，《舊金山和約》在其「前言」已揭示，日本絕對遵守《聯合國憲章》的原則；然而，不論是地位或主權未定的說法都徹底動搖了民進黨長年來的論述基礎，使得民進黨受到嚴重挑戰。

「台灣國際地位未定不僅是法律上的真空，更是國安上極其嚴峻的危機！」陳峻涵提及，中華民國流亡政府自1949年退守台灣後，始終藉由反攻大陸的政治語言維持戒嚴統治，但在國際法理層面卻缺乏堅實基礎；如今，台灣人民再也不能被迫接受「中華民國」繼續以不合法名義支配島嶼的未來。

陳峻涵續指，連前總統蔡英文都曾說「中華民國」是什麼東西，她只是個流亡政府，而這樣一個在國際法上未被確認，更不被二戰時的主要佔領國美國所承認，更嚴重的是，因為聯合國2758號決議文之故，中華民國已經被中華人民共和國所繼承，而民進黨繼續堅持「中華民國」的國號就是在爭奪中國的代表權，如此只會把台灣人民拖入一中框架的內戰危機。

為解決此重大國安危機，陳峻涵說，本辦鄭重呼籲賴清德總統，依據《公投法》履行總統的責任，落實台灣人民以民主方式，決定自己的政治地位，明確台灣的未來，結束中華民國殖民統治台灣的非法性質，唯有透過住民自決的全國性公投得到台灣人民完整授權。

台聯黨主席周倪安也說，日前，美國已經表明「開羅新聞公報」以下的文件，並沒有決定台灣最終的政治地位，這間接戳破了中華民國的謊言。台聯黨長年來之所以主張正名制憲，就是因為我們認為，現在台灣徒具有國家的形式，無論政府或憲政體制，都還是深受中國影響，「唯有堂堂正正，喊出我們國家的名字就是台灣，我們在國際上才能站起來。」

