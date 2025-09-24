為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    揭中共宗教統戰手法 沈有忠：中國現在是「一個媽祖原則」

    陸委會副主委沈有忠今日表示，中國現在是「一個媽祖原則」，世界上只有一個媽祖，在湄洲的媽祖唯一合法代表，台灣媽祖也是中國媽祖的一部分，台灣人也是中國人，這就是中共手法。圖為湄洲媽祖金身。（資料照）

    陸委會副主委沈有忠今日表示，中國現在是「一個媽祖原則」，世界上只有一個媽祖，在湄洲的媽祖唯一合法代表，台灣媽祖也是中國媽祖的一部分，台灣人也是中國人，這就是中共手法。圖為湄洲媽祖金身。（資料照）

    2025/09/24 15:19

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共持續利用宗教交流對台統戰，陸委會副主委沈有忠今日接受《Yahoo齊有此理》網路節目訪問表示，中國現在是「一個媽祖原則」，世界上只有一個媽祖，在湄洲的媽祖唯一合法代表，台灣的媽祖也是中國媽祖的一部分，然後台灣人也是中國人，這就是中共手法。

    沈有忠指出，中國現在是「一個媽祖原則」，世界上只有一個媽祖，媽祖是中國神聖不可分割的一部分，在湄洲的媽祖唯一合法代表。中共認為台灣的媽祖如果不去分靈一下，沒有得到湄洲媽祖的認證，你就會是假的，你都不會有神蹟，不會有那個效力，所以在這個軟硬兼施的情況底下，中共也是在做認知戰。

    沈有忠批評，甚至也可以說「一個關公原則」，連關聖帝君也是。中國就是用盡各種方式，美其名叫做宗教交流、宗教遶境，或者兩邊媽祖交流一下，事實上他們背後所要建構出的東西只有「一個媽祖」、「萬佛朝宗」的概念。就台灣人也是中國人，台灣媽祖也是中國媽祖的一部分，這些就是中共手法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播