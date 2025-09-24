揭中共宗教統戰手法 沈有忠：中國現在是「一個媽祖原則」

陸委會副主委沈有忠今日表示，中國現在是「一個媽祖原則」，世界上只有一個媽祖，在湄洲的媽祖唯一合法代表，台灣媽祖也是中國媽祖的一部分，台灣人也是中國人，這就是中共手法。圖為湄洲媽祖金身。（資料照）

2025/09/24 15:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共持續利用宗教交流對台統戰，陸委會副主委沈有忠今日接受《Yahoo齊有此理》網路節目訪問表示，中國現在是「一個媽祖原則」，世界上只有一個媽祖，在湄洲的媽祖唯一合法代表，台灣的媽祖也是中國媽祖的一部分，然後台灣人也是中國人，這就是中共手法。

沈有忠指出，中國現在是「一個媽祖原則」，世界上只有一個媽祖，媽祖是中國神聖不可分割的一部分，在湄洲的媽祖唯一合法代表。中共認為台灣的媽祖如果不去分靈一下，沒有得到湄洲媽祖的認證，你就會是假的，你都不會有神蹟，不會有那個效力，所以在這個軟硬兼施的情況底下，中共也是在做認知戰。

沈有忠批評，甚至也可以說「一個關公原則」，連關聖帝君也是。中國就是用盡各種方式，美其名叫做宗教交流、宗教遶境，或者兩邊媽祖交流一下，事實上他們背後所要建構出的東西只有「一個媽祖」、「萬佛朝宗」的概念。就台灣人也是中國人，台灣媽祖也是中國媽祖的一部分，這些就是中共手法。

