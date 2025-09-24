朱立倫：國家領導人別只想創造聲量 中央技術性卡關「雙城論壇」

國民黨主席朱立倫主持中常會。（記者田裕華攝）

2025/09/24 15:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時指出，賴清德總統昨天宣布年輕人明年申報所得稅時只要是年收入62萬元以下的單身上班族，都將免繳所得稅，根本就是「芭樂票」，而且財政部也已經說明那是舊規定，他奉勸賴清德身為國家領導人，不要每天只想宣傳，創造個人聲量，而是應該真正為民眾做事，解決問題比較重要。

此外，朱立倫表示，台北市與中國上海市要舉辦的「雙城論壇」，原本按照正常時間台北市長蔣萬安應該明天出發，本週末舉行會談，卻因為台北市要與上海市原本預定要簽的兩項MOU，被我中央政府各部會延宕，沒有取得中央政府認可，無法依原定時間舉行論壇，這樣的「技術性卡關」才會造成這次「雙城論壇」無法準時舉行，目前「雙城論壇」是兩岸僅剩的唯一官方交流，「連這樣也要卡關」，他看不出來民進黨是希望兩岸要和，還是衝突鬥爭，民進黨只為謀取政治利益，但被犧牲的卻是台北市民與台灣民眾。

朱立倫指出，昨天很訝異看到賴清德總統宣布年輕人明年申報所得稅時，只要是年收入62萬元以下的單身上班族，都可以免繳所得稅，他原本以為是賴清德宣布新政策，但後來搞清楚根本就是「芭樂票」，原來前年立法院就已經修改「所得稅法」第17條規定，把原本租金扣除額列舉式改為特別扣除額，民眾去年的所得就已經可以適用，而且賴清德還宣傳有4成至5成的民眾可以免繳稅，也讓他嚇一跳，因為根據「所得稅法」原本就有43%多的民眾可以免繳所得稅，財政部也出來說明是舊規定，「這不是『萊爾效長』又來一次！」

朱立倫奉勸賴清德，做為國家領導人不要每天只想宣傳，創造個人聲量，而是要真正為民眾做事，解決問題比較重要。

