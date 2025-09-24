桃園市議會秋節勞軍 9單位可分可獲5~15萬元加菜金

桃園市議會秋節勞軍，會後議長邱奕勝、副議長李曉鐘與軍方代表合影。（記者謝武雄攝）

2025/09/24 14:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕中秋節將至，桃園市議會循往例辦理勞軍活動，議長邱奕勝今在議會接見桃園市9個單位代表，並視單位人員多寡致贈5到15萬元不等加菜金；邱奕勝表示，國軍不僅肩負保家衛國重任，疫情期間投入消毒、防疫；颱風豪雨來襲時更第一時間投入防救災，守護家園的身影令人敬佩，適逢中秋佳節，也代表市議會向國軍表達最高的敬意與感謝。

受贈的軍事單位包括陸軍第六軍團指揮部、陸軍特種作戰指揮部、陸軍航空第六Ο一旅、陸軍飛彈光電基地勤務廠、陸軍步兵第一Ο九旅、陸軍第六軍團五三工兵群、憲兵指揮部桃園憲兵隊、海巡署北部分署及國防部軍事安全總隊桃園工作組，桃園市軍人服務站站長房明德也全程陪同。

副議長李曉鐘也到場致意，他說國軍平時承擔繁重的勤務，無論戰訓準備或支援地方，都相當辛勞，此次市議會特別舉辦秋節慰勞活動，不僅展現了地方對官兵的支持與關懷，更能鼓舞士氣。

