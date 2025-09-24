傅崐萁怒槓卓榮泰演哪齣？ 陳培瑜：急著幫徐榛蔚甩鍋

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（中）、書記長陳培瑜（右）、副幹事長范雲（左）於黨團召開「政治口水閃一邊」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 14:30

〔記者陳政宇／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流，行政院長卓榮泰勘災時認為撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁當場要行政院別卸責、並抱怨網軍攻擊，火藥味瀰漫。對此，民進黨立委陳培瑜今（24日）直言，傅崐萁之所以演一齣造謠大戲，是急著幫出國的花蓮縣長、其太太徐榛蔚甩鍋。

傅崐萁指控中央救災不力、農業部判斷錯誤，更將14名死者歸咎於中央下令「垂直撤離」。陳培瑜今出席民進黨中常會前受訪表示，花蓮地方群組從昨晚起便開始為傅崐萁甩鍋、替徐榛蔚找出路，農業部早在7月20日就開啟相關監測，但傅遲至8月13日才提出協商。

陳培瑜說，傅崐萁之所以這麼急，是因為網友已發現傅崐萁夫妻過去的不積極作為、消極態度，尤其在勘災座談會上還要演這一齣造謠大戲，不知道傅要怎麼面對其選民及支持者；至於「垂直撤離」，要感謝內政部長劉世芳擴大撤離範圍並要求縣府積極配合，但現場的撤離需要花蓮縣政府要求里長積極配合，縣府至今未出面說明，到底鄉親是沒辦法撤離、還是不願意撤離。

此外，陳培瑜也指出，傅崐萁不管是擔任立委或縣長，沒有錢就會記得向中央要，但錢到了花蓮縣政府的口袋時就大撒幣，還說是是傅崐萁和徐榛蔚的個人政績，他到底知不知道中央和地方的分權分工、以及相關資源分配？若連行政能力和制度都搞不清楚，就應該下台。

對於傅崐萁稱中央動用網軍攻擊一說，陳培瑜反批，傅自己心裡最清楚，昨晚有多少網軍在許多花蓮群組幫傅氏王朝洗地，更有一個名為KCF的帳號在造謠、吃人血饅頭，難道徐榛蔚9月22日前到韓國，直到劉世芳致電才回國，難道這不是事實？誰是網軍、誰在造謠、誰在帶風向？應該非常清楚。

