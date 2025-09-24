為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傅崐萁怒槓卓榮泰演哪齣？ 陳培瑜：急著幫徐榛蔚甩鍋

    民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（中）、書記長陳培瑜（右）、副幹事長范雲（左）於黨團召開「政治口水閃一邊」記者會。（記者王藝菘攝）

    民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（中）、書記長陳培瑜（右）、副幹事長范雲（左）於黨團召開「政治口水閃一邊」記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/09/24 14:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流，行政院長卓榮泰勘災時認為撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁當場要行政院別卸責、並抱怨網軍攻擊，火藥味瀰漫。對此，民進黨立委陳培瑜今（24日）直言，傅崐萁之所以演一齣造謠大戲，是急著幫出國的花蓮縣長、其太太徐榛蔚甩鍋。

    傅崐萁指控中央救災不力、農業部判斷錯誤，更將14名死者歸咎於中央下令「垂直撤離」。陳培瑜今出席民進黨中常會前受訪表示，花蓮地方群組從昨晚起便開始為傅崐萁甩鍋、替徐榛蔚找出路，農業部早在7月20日就開啟相關監測，但傅遲至8月13日才提出協商。

    陳培瑜說，傅崐萁之所以這麼急，是因為網友已發現傅崐萁夫妻過去的不積極作為、消極態度，尤其在勘災座談會上還要演這一齣造謠大戲，不知道傅要怎麼面對其選民及支持者；至於「垂直撤離」，要感謝內政部長劉世芳擴大撤離範圍並要求縣府積極配合，但現場的撤離需要花蓮縣政府要求里長積極配合，縣府至今未出面說明，到底鄉親是沒辦法撤離、還是不願意撤離。

    此外，陳培瑜也指出，傅崐萁不管是擔任立委或縣長，沒有錢就會記得向中央要，但錢到了花蓮縣政府的口袋時就大撒幣，還說是是傅崐萁和徐榛蔚的個人政績，他到底知不知道中央和地方的分權分工、以及相關資源分配？若連行政能力和制度都搞不清楚，就應該下台。

    對於傅崐萁稱中央動用網軍攻擊一說，陳培瑜反批，傅自己心裡最清楚，昨晚有多少網軍在許多花蓮群組幫傅氏王朝洗地，更有一個名為KCF的帳號在造謠、吃人血饅頭，難道徐榛蔚9月22日前到韓國，直到劉世芳致電才回國，難道這不是事實？誰是網軍、誰在造謠、誰在帶風向？應該非常清楚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播