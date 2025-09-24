策進會今年將辦台港交流活動 邱垂正：政府歡迎香港文化人來台發展

策進會文化合作委員會近日召開首次委員會議，陸委會邱垂正主委特別出席表達支持。（策進會提供）

2025/09/24 14:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台港經濟文化合作策進會今日表示，該會轄下文化合作委員會第15屆委員已於8月完成聘任，並於9月22日召開首次委員會議，陸委會主委邱垂正、策進會董事長賴秀如出席表達支持。邱垂正表示，文化創作需要自由的滋養，政府歡迎並樂見香港文化人來到台灣發展、持續創作、發光發熱，展現真正的生命力與創造力，也希望透過策進會的平台，促進台港文化專業人士互動與合作。

本屆文合會召集人丁曉菁指出，台灣具有豐厚的文化底蘊，香港則是亞洲較早國際化的城市，兩地若能深化交流，將有助於文化內涵的擴展與彼此理解。她鼓勵香港的文化工作者來台尋求發展，透過雙向互動，共創雙贏成果。丁也說，延續既有的成果及基礎，今年將再辦理台港文化交流主題的交流與論壇活動。

策進會表示，文合會近年持續推動台港文化交流，成果豐碩。包括製播「我城與我們-港情港事」podcast節目，以及籌組香港藝文與藝術文化交流團赴港等，今年年初在台北國際書展與唐山書店合作設置「夯看Hong Kong」專區，辦理超過20場台港文化講座，獲得熱烈迴響及好評，謝佩霓董事於擔任兩屆文合會召集人期間，奠定並留下深厚成果。

本次會議於港人林廷、香港廚師雷啟裕經營的正旅館藍JUNTO餐廳舉行，其餘出席人員包括策進會秘書長盧長水，以及新任委員國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、文策院院長王敏惠、台灣文學館館長陳瑩芳、央廣副總台長劉嘉偉等超過20位委員出席，交流氣氛熱絡。

